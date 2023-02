Lula preferiu ficar em Brasília em seu 1º Carnaval como presidente, em 2003

O presidente Lula decidiu passar o primeiro Carnaval de seu terceiro mandato, em 2023, na Base Naval de Aratu, no litoral da Bahia.

Mas há 20 anos, quando assumiu a Presidência da República pela primeira vez, o petista preferiu não sair de Brasília.

Na ocasião, o então recém-empossado Lula alegou cansaço, em razão do intenso início de governo, para não deixar a capital federal no feriado.

O máximo que Lula fez foi ir até a Granja do Torto, onde fez um churrasco com seus familiares na terça-feira de Carnaval.

Na Quarta-Feira de Cinzas de 2003, Lula voltou ao batente ainda pela manhã, se reunindo com o então ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu.

Isso, entretanto, não significa que o petista deixou de ser visto na folia. Lula foi homenageado durante o desfile da Beija-Flor na Sapucaí em 2003.

O petista chegou a ser convidado a ir ao desfile pelo cantor Neguinho da Beija-Flor, um dos chefes da escola da samba, mas recusou.

Foi feita até uma alegoria com o rosto do presidente. No final, Lula foi pé-quente. A escola foi a campeã do Carnaval fluminense em 2003.