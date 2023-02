Profissionais da saúde de Teixeira de Freitas participam de capacitação sobre o combate à hanseníase

Capacitação sobre o combate à hanseníase na Câmara Municipal (Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (06), foi iniciada a capacitação para 120 profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) de Teixeira de Freitas voltada para o diagnóstico, tratamento e avaliação de incapacidades em pessoas acometidas pela hanseníase. A abertura do evento contou também com a presença do prefeito Dr. Marcelo Belitardo e da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Penélope Belitardo.

Capacitação sobre o combate à hanseníase na Câmara Municipal (Fotos: Wesley Morau)

O projeto, organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o governo estadual, abarcou municípios prioritários do Brasil, selecionados de acordo com o alto índice endêmico, porte populacional e impacto na redução na detecção de casos. O treinamento para avaliação de incapacidades é um ponto alto da ação: a avaliação é necessária para identificar e limitar outras incapacidades, reduzindo o sofrimento de muitos pacientes com hanseníase, marcada pela repercussão psicológica e estigma gerada pelas deformidades.

“A hanseníase é uma doença milenar, mas precisamos nos atualizar constantemente sobre ela”, advertiu Danilo Fernandes, secretário de Saúde. “Nós, profissionais da saúde do município, estamos reunidos para melhor atender a população”. Ana Maria Firmino, enfermeira do Serviço de Referência em Tuberculose e Hanseníase, explicou que “temos muitos casos de hanseníase em Teixeira de Freitas; a cidade é uma região endêmica. Nesse ano, especificamente, tivemos poucas notificações, e a iniciativa busca saber se esse silêncio realmente representa um baixo índice da doença”.

Capacitação sobre o combate à hanseníase na Câmara Municipal (Fotos: Wesley Morau)

Equipes de saúde vão estar presentes em pontos estratégicos dos diversos bairros teixeirenses para ofertar ações voltadas ao diagnóstico e tratamento precoce da hanseníase. Esta doença é causada pelo bacilo de Hansen, que atinge a pele e os nervos das extremidades do corpo. Quando o diagnóstico e caso seja descoberta tardiamente, podem ocorrer sequelas físicas limitantes.

O post Profissionais da saúde de Teixeira de Freitas participam de capacitação sobre o combate à hanseníase apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.