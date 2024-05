Lula presta solidariedade às mães do RS: “Vocês não estão sozinhas”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou, neste domingo (12/5), Dia das Mães, todas as matriarcas brasileiras e também prestou solidariedade às mães do Rio Grande do Sul — que enfrenta uma das maiores tragédias socioambientais do Brasil, com mais de 140 mortos.

“Quero deixar uma mensagem de solidariedade às mães do Rio Grande do Sul, [estado que é] vítima de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil, vocês não estão sozinhas”, afirmou o petista durante comunicado oficial publicado nas redes sociais.

Confira a mensagem de Lula na íntegra:

Lula: “Nem tudo poderá ser recuperado” No vídeo, o presidente reforçou o compromisso do governo federal no processo de recuperar e reconstruir o que foi destruído pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ele ressaltou afirmou que “nem tudo poderá ser recuperado”, pois “mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães”.

Para o presidente, este domingo é “dia de lembrar com muito carinho daquelas que, mesmo a distâncias, estão sempre ao nosso lado. Aquelas que deram a vida e que nos dariam quantas vidas tivessem. Hoje, eu quero homenagear todas as mães brasileiras”.

“A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor: o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo. Nesse dia de hoje, nossa gratidão àquelas que não nos deixam jamais perder a fé e a esperança. O meu abraço carinhoso e afetuoso a todas as mães do nosso Brasil”, finalizou o petista.

A tragédia no RS De acordo com boletim da Defesa Civil, 143 pessoas morreram devido às chuvas e inundações no estado. Há ainda 125 desaparecidos e 806 feridos. Desde 29 de abril, 2.115.704 pessoas foram atingidas pela tragédia socioambiental em 446 municípios gaúchos.

Mais de meio milhão de moradores do Rio Grande do Sul (537.380) estão desalojados, enquanto 81.170 encontram-se em abrigos. Até o momento, 76.399 pessoas e 10.555 animais foram resgatados.

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul IGO ESTRELA/METRÓPOLES

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul IGO ESTRELA/METRÓPOLES

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

Moradores observam enchente em Canoas IGO ESTRELA/METRÓPOLES

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas pelas chuvas e inundações IGO ESTRELA/METRÓPOLES

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

A partir desta semana, os gaúchos também começam a sofrer com o frio IGO ESTRELA/METRÓPOLES

Chuvas e inundações no Rio Grande do Sul

Água começa a baixar, mas já a possibilidade de mais chuva IGO ESTRELA/METRÓPOLES