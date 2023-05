Ex-ministro do STF, Carlos Mário recebe título de Cidadão Honorário de Brasília

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Mário da Silva Velloso recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília. A entrega da honraria foi realizada em sessão solene desta quarta-feira (10/5) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A cerimônia teve iniciativa do deputado Ricardo Vale (PT). “As últimas eleições presidenciais me motivaram a entregar o título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Carlos Velloso. Ele defendeu o voto no presidente Lula, por razões democráticas. Também foi o idealizador da urna eletrônica, que, resistindo aos duros ataques do governo passado, vem garantindo, de forma eficiente e confiável, a lisura do processo eleitoral brasileiro.” afirmou o deputado.

Na sessão, o ex-ministro agradeceu aos brasilienses e “seus representantes”, ressaltando que essa é “a cidade de todos os brasileiros”. Com a criação, pela Constituição de 1988, do Superior Tribunal de Justiça em 7 de abril de 1989, Carlos Mário passou a integrá-lo.

Foi nomeado, pelo presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, para a vaga decorrente do pedido de exoneração do Ministro Francisco Rezek. Tomou posse em 13 de junho de 1990.

Ele atingiu a idade limite para permanência no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal em 19 de janeiro de 2006. Ex-professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), nos cursos de graduação e pós-graduação, ainda é autor e coautor de diversos livros e palestrante no Brasil e no exterior.