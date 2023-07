Lula pretende reabrir embaixadas fechadas durante governo Bolsonaro

Segundo relatos feitos à Jovem Pan, o governo Lula deverá reabrir embaixadas em países africanos e do Caribe ao longo do terceiro mandato do petista. O tema veio à tona durante declaração do mandatário brasileiro durante visita ao homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, na manhã desta quarta-feira, 19. Atualmente, São Vicente e Granadina é a nação que preside a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que nesta semana reuniu representantes brasileiros com europeus, para discutir investimentos. A embaixada neste país do Caribe foi encerrada durante o governo Bolsonaro, mas fontes ouvidas pela reportagem observam que seria “importantíssimo” a reabertura devido à própria liderança do país na Celac. Na África, foram fechadas as embaixadas do Brasil em Freetown (Serra Leoa) e Monróvia (Libéria), que passaram a funcionar de forma acumulada na embaixada em Acra (Gana). Na região do Caribe, além de as embaixadas em Saint John (Antígua e Barbuda), Saint George’s (Granada), Roseau (Dominica) e Basseterre (São Cristóvão e Névis) deixaram de existir, além de Granadina.

