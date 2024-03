Lula serve salgadinhos, frios e whisky para senadores

Cardápio servido foi o mesmo servido a Lira e líderes da Câmara duas semanas atrás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na noite de 3ª feira (5.mar.2024), no Palácio do Alvorada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), e Paulo Pimenta (Secom), além de líderes partidários para discutir a relação do Planalto com o Senado. Serviu salgadinhos, como bolinha de queijo, frios, whisky, refrigerante e água, o mesmo servido aos líderes da Câmara duas semanas atrás, quando também fez um happy hour no Alvorada.