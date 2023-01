Lula sobre atos antidemocráticos: “Foi um começo de golpe de Estado”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (18/1) que teve a impressão de que acontecia um “começo de golpe de Estado” durante os ataques antidemocráticos de 8/1.

“Eu fiquei com a impressão de que era o começo de um golpe de Estado”, declarou Lula em entrevista à GloboNews. “Eu fiquei com impressão, inclusive, que eles estavam acatando ordem que o Bolsonaro deu durante muito tempo.”

“Durante muito tempo ele [Bolsonaro] defendeu invadir a Suprema Corte, ele desacreditou do Congresso Nacional, ele pedia que o povo andasse armado”, ressaltou o petista.

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem a rampa do Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas quebram bloqueio na Esplanada e sobem rampa do CongressoMarcus Rodrigues/Metrópoles

Print-bolsonaristas-invadem-congresso

Manifestantes declaram que o objetivo é invadir o CongressoReprodução

bolsonaristas-manifestacao-revista (1)

Apesar da tentativa de conter os manifestantes, policiais militares não conseguiram impedir as invasões Marcus Rodrigues/Metrópoles

bolsonaristas-manifestacao-revista (3)

Bolsonaristas furam bloqueios na Esplanada e invadem o Congresso NacionalMarcus Rodrigues/Metrópoles

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas invadem a rampa do Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 1

As forças de segurança tinham isolado a área. Os manifestantes só poderiam ir até a região da bandeiras em frente ao Congresso. Mas os militantes romperam a barreira

bolsonaristas-manifestacao-revista (2)

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

bolsonaristas-manifestacao-revista (4)

Bolsonaristas na Praça dos Três PoderesMarcus Rodrigues/Metrópoles

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 1

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 3

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

apoiadores do ex presidente jair bolsonaro patriotas caminham até e o Congresso Nacional para protestar contra o resultado das urnas 2

Bolsonaristas caminhando em direção à Esplanada

Lula ainda disse que autoridades aconselharam que ele decretasse Garantia da Lei e da Ordem (GLO) como reação às invasões golpistas em Brasília. No entanto, o petista optou por instaurar uma intervenção militar na segurança pública do Distrito Federal, por receio de que pudesse perder o poder no caso de uma GLO.

“Quando fizeram GLO no Rio de Janeiro, o Pezão [ex-governador] virou rainha da Inglaterra”, afirmou.

O instrumento GLO serve para que qualquer um dos chefes dos três Poderes convoque as Forças Armadas para conter situações incontroláveis de perturbação da ordem pública.

“Eu não ia abrir mão de cumprir com as minhas funções e agir com meu poder na plenitude”, completou Lula.