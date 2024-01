Lula tem 6 viagens internacionais no radar para 2024

Presidente deve visitar países como a Rússia, a Guiana e a Etiópia; em 2023, percorreu 24 países em 15 idas ao exterior

O presidente disse que conseguiu recuperar a imagem do Brasil no exterior com suas viagens e, a partir de 2024, se dedicará a rodar pelos Estados brasileiros e visitar obras. Na foto, Lula e Janja chegam a Lisboa, em Portugal Ricardo Stuckert/Planalto – 21.abr.2023

Mateus Maia 6.jan.2024 (sábado) – 14h38



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apenas 6 viagens internacionais em seu radar para 2024. Se o cenário se confirmar, será uma grande redução em relação a 2023, quando o petista fez 15 viagens do tipo. Lula já disse querer focar em visitas aos 27 Estados ao longo do ano, também de olho nas eleições municipais.

No 1º semestre, o chefe de estado estuda ir ao Paraguai, para a Cúpula do Mercosul, à Guiana, em encontro da Comunidade do Caribe, e à Etiópia para reunião da União Africana.

Mesmo em meio ao agravamento da disputa do país com a Venezuela pela região de Essequibo ou Guiana Essequiba, Lula já havia dito que pretendia visitar o país em 2024.

Segundo Lula, o motivo da sua viagem seria para participar da cúpula do Caricom (Mercado Comum e Comunidade do Caribe), que deve ser realizada em fevereiro. “Eu quero participar porque são coisas que tenho interesse de falar sobre democracia, financiamento”, disse o presidente.

O bloco caribenho é formado por Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago. Cuba foi admitida como observador em 1998.

Lula terminou seu 1º ano do 3º mandato tendo passado 62 dias fora do Brasil em viagens internacionais. Ao todo, o petista visitou 5 continentes, passando por 24 países em um total de 15 saídas do país.

Na última viagem internacional do ano, no começo de dezembro, Lula visitou Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes e Alemanha. O principal motivo da viagem foi a participação brasileira na COP28 –principal conferência da ONU para discussão do clima.

Leia mais:

Leia a íntegra do discurso de Lula em cúpula com a Arábia Saudita; Lula discute relações bilaterais com príncipe da Arábia Saudita; Qatar tem papel central para fim da guerra, diz Lula; Lula se emociona em painel da COP e cede a palavra a Marina; Leia a íntegra do discurso de Lula na abertura da COP28, em Dubai; Lula assina 19 acordos de cooperação com a Alemanha Mais viagens nacionais No início de novembro, o presidente disse que conseguiu cumprir seu objetivo de recuperar a imagem do Brasil no exterior com suas viagens e, a partir de 2024, se dedicará a rodar pelos Estados brasileiros e visitar obras.

No próximo ano, serão disputadas as eleições municipais. O PT (Partido dos Trabalhadores) busca aumentar sua representação municipal.

Assista (1min12s):

Lula já havia dito que dedicaria 2024 para viagens aos Estados brasileiros e visitas a obras. O partido de Lula se prepara para eleger mais prefeitos no próximo pleito. A sigla deve se apoiar na volta do petista ao Palácio do Planalto para tentar retomar maior relevância no cenário político municipal. As viagens de Lula devem contribuir para isso. Nas últimas eleições municipais, em 2020, o PT elegeu 183 prefeitos.