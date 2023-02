Lula vai aos EUA para sua quinta visita à Casa Branca

Lula fará nesta sexta-feira (10/2) sua quinta visita à Casa Branca, quando encontrará o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em seus dois mandatos presidenciais anteriores, o brasileiro foi recebido na sede do governo americano por George W. Bush e por Barack Obama.

A primeira ida de Lula ao principal local de trabalho dos presidentes americanos aconteceu ainda no primeiro ano à frente do Planalto. Em dezembro de 2002, Lula entrou no Salão Oval com um broche da estrela vermelha do PT, ao lado da gravata de mesma cor. Bush disse: “Algumas pessoas dizem que uma pessoa como o senhor não pode fazer negócios com uma pessoa como eu. Estamos reunidos hoje para mostrar que estão equivocados”.

Na época, Lula relatou a jornalistas que teria chorado caso ouvisse o hino nacional naquele momento. “Eu estava orgulhoso de estar ali defendendo as coisas que o meu povo acredita que eu deva defender. Para mim, isso foi motivo de orgulho, ou seja, se tivesse tocado o hino nacional eu teria chorado, porque é emocionante você estar falando com o presidente da economia mais forte do mundo, defendendo os interesses do povo do nosso país”.

Seis meses depois, em 2003, Lula voltaria a ser recebido pelo presidente do Partido Republicano na Casa Branca. Já em 2007, no segundo mandato, Lula esteve outra vez com Bush nos Estados Unidos, mas em Camp David. Os dois líderes posaram para fotos sorrindo enquanto dirigiam um carrinho de golfe pela casa de campo da presidência americana, que fica a 100 quilômetros de Washington.

Haveria ainda um terceiro encontro com Bush na Casa Branca, em novembro de 2008, por ocasião da Cúpula sobre Mercado Financeiro e Economia Mundial em Washington. O sucessor de Bush, Barack Obama, havia sido eleito poucos dias antes. Lula cobrou os EUA sobre a crise financeira daquele tempo: disse que Bush “tem que assumir a responsabilidade de que ele é o presidente até o dia 20 de janeiro e não pode ter vacilações sobre o tratamento da crise”.

Em março de 2009, Lula visitou Obama na Casa Branca. O presidente do Partido Democrata disse que era “um grande admirador da liderança progressista e voltada para o futuro que o presidente Lula tem mostrado”.

A viagem desta quinta-feira — Lula deve chegar às 16h10 do horário de Brasília — será predominantemente política. O presidente e Janja não deverão ter nenhuma agenda nesta noite e deverão seguir da Base de Saint Andrews para a Blair House, residência do governo americano para convidados da Casa Branca.

Na sexta-feira além de Joe Biden, Lula encontrará o senador Bernie Sanders, outros políticos do Partido Democrata e sindicalistas. A coluna está em Washington para acompanhar a visita.