Lula vai despachar do Palácio da Alvorada até quarta-feira, diz Padilha

Ministro afirmou que presidente apresenta ‘recuperação ótima’, mas continua no Palácio do Alvorada por recomendação médica

Celso Pupo/Fotoarena/Estadão Conteúdo – 23/03/2023

Lula foi diagnosticado com pneumonia na última quinta-feira, 23



O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou nesta segunda-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve despachar do Palácio da Alvorada – residência oficial da Presidência – pelo menos até a quarta, 29. Em conversa com jornalistas, o ministro disse que o chefe do Executivo apresenta uma “recuperação ótima”, com evolução “muito positiva”. “Pelo menos até quarta-feira deve manter todas as suas agendas aqui no próprio Palácio do Alvorada por recomendação médica. Se mantém aqui, melhora a reabilitação, reduz a exposição”, mencionou Padilha. Como a Jovem Pan antecipou, o médico de Lula, Roberto Kalil, recomendou o adiamento da viagem à China e repouso ao presidente até o término do tratamento médico, o que deve durar sete dias. “Ele está melhor. São dois dias de pneumonia, também está com influenza. É uma viagem longa, desgastante. É mais seguro também”, ponderou Kalil, em conversa com a reportagem.

Lula foi diagnosticado com pneumonia na última quinta-feira, 23. Inicialmente, a viagem ao país asiático estava marcada para o sábado, 25, e chegou a ser adiada para o domingo, 26. No entanto, em razão do quadro de saúde, o médico de Lula recomendou o adiamento da viagem, que ainda não tem uma nova data para acontecer. “Vão trabalhar em uma nova data. Tem muito interesse do governo chinês em receber o presidente Lula”, completou Padilha. Segundo o ministro, o presidente deve concentrar sua agenda nesta semana em “temas internos” do governo, incluindo conversas com ministros.