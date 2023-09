Lula vai tomar anestesia geral e deve passar pelo menos três semanas longe do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ficar pelo menos três semanas despachando do Palácio da Alvorada, sede da residência presidencial. Isso porque o petista realiza uma cirurgia no quadril na próxima sexta-feira, 29. O procedimento será uma artroplasia total, com a instalação de uma prótese no lugar de partes lesionadas e anestesia geral. O objetivo é amenizar as dores “na cabeça do fêmur” que atingem o mandatário há meses. Em conversa com jornalistas, o chefe do Executivo admitiu que tem medo da anestesia. “O que tenho medo é da anestesia, porque vou dormir e não gosto de perder o domínio da minha consciência. Mas, os médicos disseram que a anestesia avançou bem, não é como era no passado”, afirmou.

Ao site da Jovem Pan, a assessoria do Planalto informou que Lula deve ficar ao menos quatro semanas sem viajar e “provavelmente” no Alvorada. O petista deve deixar o hospital na terça-feira, dia 3 de outubro. Segundo Lula, a intenção é não ficar “um dia” afastado. “Eu me interno na sexta-feira, se depender de mim, na segunda-feira estarei no Planalto ou no Alvorada despachando”, acrescentou. Assim, não há previsão da instalação de um gabinete para o presidente despachar do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde deve ocorrer a operação.

Leia também

Semana terá virada no tempo e temperatura máxima pode cair 15°C em São Paulo



Deputado pede apoio para assinaturas de PEC para sustar decisões do STF



*Com informações de Estadão Conteúdos