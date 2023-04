Lula viaja a São Paulo para velório de afilhada

Palácio do Planalto não deu detalhes do compromisso; presidente é aguardado pelas centrais sindicais no ato do Dia do Trabalho, no Vale do Anhangabaú

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para São Paulo, na manhã deste sábado, 29, para o enterro de uma afilhada. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto não deu detalhes do compromisso em razão da privacidade do chefe do Executivo federal e de seus familiares. Existe a previsão de que Lula participe do ato nacional do Dia do Trabalho, na segunda-feira, 1º de maio, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ao lado das centrais sindicais, categoria que historicamente integra a base de apoio do petismo. Ao site da Jovem Pan, o Planalto afirmou que não há definição se Lula permanecerá no Estado paulista ou se retornará para Brasília. Ainda segundo a assessoria presidencial, haverá um pronunciamento à nação sobre o dia 1º de maio na noite do domingo, 30, às 20h.