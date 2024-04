Lula propõe a governador do MS comprar terra para indígenas guarani

Presidente disse que Riedel pode ligar para ele assim que encontrar as fazendas para salvarem os indígenas

Lula durante discurso em evento de habilitação de frigoríficos no Mato Grosso do Sul Ricardo Stuckert/Planalto – 12.abr.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs ao governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), que compre terras para salvar os indígenas da etnia guarani que vivem “na beira da estrada” em Dourados (MS). O pedido foi feito nesta 6ª feira (12.abr.2024) em ato de comemoração à habilitação (permissão para funcionar) de frigoríficos em Campo Grande (RS) para ampliar a exportação de carnes para a China.

“Eu quero lhe dizer que se você encontrar as terras pra que a gente recupere a dignidade desse povo, o governo federal será parceiro na compra e no cuidado pra que eles voltem a viver dignamente o que eles não podem é ficar na beira da estrada mendigando”, declarou o petista.

Lula pediu ainda para que Riedel ligasse para ele assim que encontrasse as fazendas. “Nós vamos comprar essas fazendas e vamos fazer o que precisar fazer nessas terras pra dar, àqueles indígenas, o direito à decência que eles perderam por falta de trato e respeito com eles”, disse.

EVENTO COM JBS A declaração do presidente foi dada durante ato em comemoração à habilitação de frigoríficos para exportações à China, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Mais cedo, também nesta 6ª feira (12.abr), o petista visitou a fábrica da produtora multinacional de alimentos JBS que enviará para a China o 1º lote de alimentos produzido pelos novos 38 frigoríficos. Em 12 de março de 2024, 38 novas unidades produtoras de carne foram autorizadas a enviarem seus produtos ao país asiático.

O governo estima que, somados aos 106 frigoríficos que já negociavam com a China, contribuirão com uma alta de R$ 10 bilhões na balança comercial brasileira nos próximos 12 meses.

O evento contou com a presença do fundador da JBS, José Batista Sobrinho, e os irmãos Joesley e Wesley Batista, acionistas controladores da JBS, que . Além deles, o ato também contou com diretores de grupos da empresa e ministros de Estado.

