Lula visita obras de duplicação da BR-101 em Sergipe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje (15) as obras de duplicação da BR-101, em Maruim, Sergipe. A obra, que estava paralisada, foi retomada em janeiro a partir de recursos viabilizados pela PEC da Transição. A medida ampliou em R$ 18,8 bilhões o orçamento do Ministério dos Transportes para intensificar obras em rodovias e ferrovias do país.

Durante seu discurso, Lula agradeceu a deputados e senadores que votaram a favor da proposta e permitiram a retomada de obras. “A aprovação da PEC é a razão pela qual estou aqui hoje dizendo para vocês: o Brasil voltou a funcionar, o Brasil voltou a trabalhar. Vou precisar de todos deputados para fazer as mudanças que precisamos para o país”, disse.

Notícias relacionadas:

Lula assina medida provisória que retoma o Minha Casa, Minha Vida.

Emocionado, Lula relembra do início do PT no aniversário do partido.

“Daqui da cidade de Maruim, eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas no país nos últimos seis anos, essas obras vão voltar a funcionar, porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, renda, consumo, gerar educação, melhoria da qualidade de vida das pessoas”, completou Lula.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, explicou que o objetivo é entregar todos os trechos de obras da BR-101, que é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste, até o fim do governo Lula. Segundo ele, a visita de Lula a essa obra simboliza a retomada de mais de 100 obras rodoviárias, de mesma proporção, no país.

“Temos 453 contratos no Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], no Ministério dos Transportes, que estavam ou paralisados ou recebendo menos recursos do que a necessidade que as obras tinham para andar no ritmo que as pessoas esperam”, disse Renan Filho.

Após visita ao canteiro de obras e cerimônia alusiva à visita, Lula participou de reunião-almoço com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e a bancada do estado no Congresso Nacional. A previsão é que a comitiva retorne a Brasília no fim da tarde.