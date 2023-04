Lula volta a dizer que Ucrânia também é responsável pela guerra com a Rússia: ‘Decisão de dois países’

O presidente Lula (PT) disse que a guerra entre Ucrânia e Rússia foi fruto de uma decisão dos dois países. A fala foi dita durante entrevista coletiva dada pelo presidente nos Emirados Árabes Unidos, onde o petista cumpriu agenda internacional no sábado, 15. Ao falar sobre o tema, Lula disse que a saída da guerra será mais difícil do que a construção e será necessário convencer o mundo de que a paz é a melhor forma de estabelecer conversação. “A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Também temos que ter em conta que é preciso conversar com os Estados Unidos e com a União Europeia. Nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma de estabelecer qualquer processo de conversação”, disse Lula. Antes de embarcar para os Emirados Árabes, o petista já havia dito que os EUA e a União Europeia precisam incentivar a paz e que a guerra só interessa à Rússia e à Ucrânia. “É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando aos 2”, afirmou o chefe de Estado enquanto deixava a China.

Leia também

ChatGPT gerou um alerta mundial sobre a massificação e fácil acesso à inteligência artificial



Após cumprir agenda internacional, Lula retorna ao Brasil neste domingo