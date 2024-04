Luna by Kelly Orlandi e Caça-Fantasmas Brasil se Unem em Parceria Exclusiva para Lançar a Coleção de Pulseiras ‘5 Elementos

A marca Luna By Kelly Orlandi, reconhecida por suas criações de acessórios inspiradas na energia, produzidas com pedras naturais espirituais e místicas, tem o prazer de anunciar uma colaboração única com os Caça-Fantasmas Brasil, uma equipe de renome mundial entre os pesquisadores paranormais e destacados membros do Hall of Fame nos EUA. Esta colaboração resultou na coleção de pulseiras “5 Elementos”, inspirada nos elementos primordiais: ar, terra, fogo, água e éter.

As pulseiras da coleção “5 Elementos” são mais do que acessórios, são portadoras de energia e significado profundo, incorporando a expertise da Luna By Kelly Orlandi na utilização de pedras naturais que emanam energias únicas e poderosas. Cada peça é meticulosamente elaborada à mão, combinando artesanato exímio com a magia dos elementos naturais.

Cada elemento é representado por pedras naturais selecionadas para proporcionar cura, equilíbrio e transformação.

Água Mergulhe nos sentimentos mais profundos com a pulseira Água. Com a suavidade da água marinha leitosa, que acalma a mente e eleva a espiritualidade, e o toque carinhoso do quartzo rosa, trazendo calma emocional e amor-próprio. Deixe a energia dos elementos guiar seu caminho para a harmonia interior.

Ar ️ Embarque em uma jornada pelo intelecto e clareza mental com a pulseira Ar. Com a poderosa fluorita, que restaura, realinha e amplifica o psíquico e mental, oferecendo comunicação, proteção, intuição, criatividade e inspiração. Permita-se fluir pelas correntes do ar, trazendo clareza e inspiração para a mente.

Éter ✨ Conecte-se com a origem e a essência da vida com a pulseira Éter. Com a madrepérola, material vivo das conchas, refletindo a natureza materna universal e a tranquilidade do mar, e o quartzo branco fantasma, um verdadeiro amplificador energético que realinha chakras e oferece proteção e limpeza. Deixe-se envolver pela energia cósmica dos elementos.

Fogo ✨ Ilumine e purifique sua jornada com a pulseira Fogo. Com a obsidiana dourada, lava vulcânica vitrificada que oferece proteção energética mágica e psíquica, e a ágata de fogo, evocando a chama espiritual da perfeição e integridade, trazendo coragem e força. Permita-se ser envolvido por essa energia transformadora e protetora do elemento fogo.

Terra Conecte-se com a estabilidade e prosperidade com a pulseira Terra. Com o ônix negro fosco, que traz força, proteção e maturidade, absorvendo energias negativas e promovendo foco, e a hematita, com seu poder de coesão, autoconfiança e aterramento, trazendo estabilidade e proteção. Deixe-se envolver pela força e aterramento do elemento terra.

Essa parceria entre Luna By Kelly Orlandi e os Caça Fantasmas Brasil representa a fusão entre a espiritualidade e o mistério, oferecendo aos aficionados por acessórios místicos uma oportunidade única de se conectarem com o universo paranormal de uma maneira autêntica e estilosa.

Kelly Orlandi, a mente criativa por trás da Luna, expressou sua empolgação com essa colaboração inovadora: “Estamos honrados em unir forças com os Caça Fantasmas Brasil para trazer ao mundo uma coleção tão significativa. Acreditamos que essas pulseiras não apenas adornam o corpo, mas também alimentam a alma, proporcionando uma conexão mais profunda com os elementos naturais e o mundo espiritual. Esperamos que essa coleção traga não apenas estilo, mas também uma sensação de proteção e equilíbrio para todos que a usam.”

A coleção de pulseiras “5 Elementos” está disponível para compra exclusivamente através do Instagram: @lunabykellyorlandi. Explore a energia mística dos elementos e adquira sua pulseira hoje mesmo.

Junte-se à jornada de conexão entre o mundo espiritual e o material com a Luna By Kelly Orlandi e os Caça Fantasmas Brasil. Transforme sua energia e mergulhe na magia dos 5 elementos.

Para mais informações e para adquirir a coleção, visite: https://www.instagram.com/lunabykellyorlandi/

