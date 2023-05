Luxa está velho? Ele só tem dois anos a mais que o mister Jesus

Tão logo foi confirmada a contratação de Luxemburgo pelo Corinthians, nas redes sociais o comentário que mais se ouviu foi sobre a sua idade: ‘É um técnico ultrapassado”, dizem os rivais do Timão.

Mas é preciso lembrar que Luxemburgo, nascido em 1952, tem 71 anos; dois a mais que Jorge Jesus, que nasceu em 1954, e tem 69 anos.

É quase um “empate técnico”, sem trocadilho, naturalmente.

Quando o Corinthians iniciou a busca de um substituto para Fernando Lázaro, demitido após derrota na Libertadores para o Argentinos Juniors, a coluna Futebol Etc fez as suas apostas: Tite ou Luxemburgo?

Tite, como se sabe, era o Plano A. Mas Tite, ainda curando as feridas causadas por mais um fracasso na Copa do Mundo, está querendo “hibernar”. Possivelmente vai ficar de quarentena até o fim do ano – a menos que apareça uma boa proposta do exterior.

Outros nomes foram cogitados, como Mano Menezes e Roger Machado, mas a decisão final foi mesmo por Luxemburgo, um técnico experiente e vitorioso. É a terceira passagem dele pelo Timão. Antes, assumiu a euipe paulista em 1998 e 2001. Ninguém aqui no Brasil tem mais títulos do que ele.

Está desempregado desde o início de 2022. Seu último trabalho foi à frente do Cruzeiro, entre agosto e dezembro de 2021. Agora, dá uma olhada aí nos títulos que Luxa já conquistou como treinador:

Todos os títulos de Luxa

Seleção Brasileira

1 Copa América (1999)

Rio Branco

1 Campeonato Capixaba (1983)

Bragantino

1 Campeonato Brasileiro – Série B (1989)

1 Campeonato Paulista (1990)

Palmeiras

4 Campeonatos Paulistas (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020)

2 Campeonatos Brasileiros (1993 e 1994)

1 Torneio Rio-SP (1993)

Corinthians

1 Campeonato Brasileiro (1998)

1 Campeonato Paulista (2001)

Cruzeiro

1 Campeonato Brasileiro (2003)

1 Copa do Brasil (2003)

1 Campeonato Mineiro (2003)

Santos

2 Campeonatos Paulistas (2006 e 2007)

1 Campeonato Brasileiro (2004)

1 Torneio Rio-SP (1997)

Atlético-MG

1 Campeonato Mineiro (2010)

Flamengo

1 Campeonato Carioca (2011)

Sport Recife

1 Campeonato Pernambucano (2017)

