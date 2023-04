Líderes do Congresso debatem vetos e CPMI do 8 de janeiro

Na tentativa de adiar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atentados do dia 8 de janeiro, líderes governistas no Congresso Nacional prometem usar o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) que estabelece a margem orçamentária do pagamento do piso da enfermagem para adiar em uma semana a leitura de instalação da comissão. É o disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após reunião no Senado com líderes partidários na noite desta segunda-feira, 18. O PLN chega nesta terça-feira, 18, ao Congresso em regime de urgência, mesma data marcada para a leitura de instalação da comissão mista. Há uma tentativa de se estender a votação para adiar a leitura de instalação da CPMI, mas até o momento, o governo não conseguiu convencer os parlamentares a retirar as assinaturas para que a comissão seja autorizada, então pressiona para que haja o adiamento.

Na saída do encontro, convocado para debater vetos a serem analisados na sessão de amanhã, parlamentares governistas pressionaram mais uma vez os colegas congressistas a retirarem assinaturas que permitem a instalação da CPMI. Aliados do governo afirmam que a posição do governo é contrária á instalação da comissão, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) também deu início a investigação dos envolvidos nos atentados. “Qual é a ideia desta CPMI? É turbar a investigação que existe [no STF]. É só essa”, disse o líder do governo no Congresso. “E o governo vai trabalhar amanhã para convencer colegas parlamentares a retirar assinaturas desta comissão”, reiterou. O encontro desta noite aconteceu a portas fechadas. Nem mesmo assessores foram autorizados a acompanhar.

Diferentemente do que publicamos mais cedo, Rodrigo Pacheco não participou da reunião.