Maduro é oficializado candidato a mais uma reeleição na Venezuela

Javier Campos/Getty Images

1 de 1 Nicolas Maduro – Foto: Javier Campos/Getty ImagesNicolás Maduro foi escolhido neste sábado (16/3) para representar o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) nas próximas eleições presidenciais do país, marcadas para 28 de julho. A informação foi divulgada no Twitter oficial da presidência, cargo que o político ocupa hoje já pelo segundo mandato.

No momento da escolha final, Diosdado Cabello, vice-presidente da sigla, disse que mais de 4 milhões de militantes escolheram Maduro como primeira opção nas assembleias realizadas anteriormente, segundo a Tele SUR TV. Ele disse que o atual mandatário conseguiu manter “a paz e a unidade” do país com políticas e exemplo, o que conta muito para a decisão.

No poder desde 2013, Maduro tem sido pressionado pela comunidade internacional a permitir eleições livres na Venezuela, mas o processo tem sido marcado por problemas, como o impedimento dos principais nomes da oposição – que ainda não apontou se candidato para enfrentar o atual presidente.

Nicolas Maduro Meets Colombian Chancellor After Reestablishing Diplomatic Relationships

Nicolas Maduro Pedro Ramses Mattey/Getty Images

foto-nicolas-maduro

Nicolás Maduro esteve em Brasília em 29 de junho Vinícius Schmidt/Metrópoles

Nicolás Maduro no Egito Cop27 reprodução / Metrópoles

Nicolás Maduro no Egito Cop27 reprodução / Metrópoles Nicolás Maduro no Egito Cop27 reprodução / Metrópoles

nicolás maduro e putin

Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin Reprodução

Lula e Nicolás Maduro

Lula e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Ricardo Stuckert

O nome de Nicolás Maduro foi definido em sessões plenárias do Congresso do PSUV e também do Congresso da Juventude do Partido, realizados no Poliedro de Caracas.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?