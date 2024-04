Mãe de Alane é atacada na web após crise nervosa da filha no BBB 24

A mãe de Alane Dias, última eliminada do BBB 24, Aline Dias está sendo atacada por internautas após a crise nervosa da filha, ao vivo, durante o Paredão. Muito abalada, a paraense não recebeu bem a derrota, começou a socar a própria cabeça enquanto chorava e gritava que iria se esconder e que era uma pessoa “péssima”.

A cena assustou os espectadores, que se preocuparam com a saúde mental da sister. Alguns culpando a criação de Alane pela baixa autoestima e encheram o perfil de Aline Dias de críticas. “A senhora é narcisista, né? A reação da sua filha disse tudo”, disse uma internauta. “Pega leve com a sua filha, coitada”, pediu outra.

“Estou completamente entristecida e arrasada pelo que eu acabei de assisti. A reação da Alane foi um choque para nós todos, e não é a primeira vez que ela deixa sinais de uma criação completamente cheia de pressão e opressão”, escreveu uma usuária do Twitter. “A crise nervosa que a Alane teve por decepcionar a senhora, em rede nacional, pensa com carinho em diminuir esse trauma que ela tem”, pediu outra fã da participante.

Alane Dias tem crise nervosa ao ser eliminada do BBB 24: “Sou péssima”

Alane Dias foi a última eliminado do BBB 24, nesse domingo (14/4), em um Paredão acirrado contra Isabelle e Matteus. Muito abalada, a paraense não recebeu bem a derrota e teve uma crise nervosa ao vivo, que assustou os espectadores do programa.

Em meio à lagrimas, a bailarina contorcia o corpo e socava a própria cabeça enquanto Matteus e Isabelle tentavam acalmá-la. “Vou me esconder de todo mundo. Sou péssima”, disparou a sister. Mesmo com a autoestima destruída, ela tentou se despedir com elogios para os demais, afirmando que não queria atrapalhar a felicidade dos que continuam na competição. “Vocês são muito merecedores, vocês são incríveis. Parabéns, gente, de verdade”, disse Alane.

MEU DEUS A ALANE TÁ SURTANDO pic.twitter.com/hcbIphWGKE

— luscas (@luscas) April 15, 2024

Ao encontrar Tadeu, contudo, Alane já aparentava estar mais calma. Mesmo assim, o apresentador enalteceu a sister. “Péssima, você nunca será. Sua família está morrendo de orgulho de você. Não diga que você vai sumir, porque você já apareceu. Apareceu lindamente”. A moradora de Belém do Pará até voltou a sorrir.