Camila Moura abre o jogo sobre possível paternidade de Lucas Buda

1 de 1 Montagem colorida de Lucas Buda e Camila Moura – Metrópoles – Foto: nullCamila Moura abriu o jogo e disse tudo o que pensa sobre a possibilidade do ex-marido, Lucas Buda, se tornar pai. No Maranhão para o São João da Thay, que ocorre nos dias 7 e 8 de junho, ela conversou com o Metrópoles sobre o assunto.

“Se ele é 70% pai, se ele é 100% pai, aí é dele com a moça envolvida, eu não tenho nada a ver com isso”, afirmou Camila.

A professora e influenciadora ainda destacou que não tem mais motivos para se meter na vida do ex-BBB. “Ele é um homem solteiro, divorciado, e livre para fazer o que quiser, com quem quiser.”

Camila-Moura-Indireta-Buda

Indireta? Camila Moura faz post após Buda ter novo affair revelado Reprodução/Instagram

Camila Moura

Camila Moura

Buda e Camila Moura

Ana Maria Braga coloca Buda e Camila Moura cara a cara, ao vivo Instagram/Reprodução

Lucas Buda e Camila Moura

Buda confessa a amigos suas intenções com Camila Moura Instagram/Reprodução

*A repórter Letícia Perdigão viajou a convite do evento.

