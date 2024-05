Mãe de MC Kevinho se declara em carta aberta ao filho: “Me fortaleceu”

Mãe de MC Kevinho, Sueli Azevedo, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23/5), para fazer uma declaração emocionante ao filho. O funkeiro deu uma pausa na carreira para cuidar da genitora, que travou uma luta contra um câncer de mama. “Me fortaleceu o tempo todo”, escreveu no Instagram.

“Kevin, meu filho, tudo que descrever sobre você será muito pouco diante do filho abençoado que Deus me deu. Pausou a carreira e falou que até abandonaria para estar ao meu lado. [Cancelou] TV, propaganda, tudo por mim”, deu início ao longo desabafo.

Sueli continuou: “Me fortaleceu o tempo todo para eu não desanimar e nem fraquejar, segurando minha mão, me dando seu ombro amigo e até fazendo uma música para mim, que quase morro de emoção”.

A matriarca fazia sucesso na web ao lado do filho, com dancinhas e pegadinhas compartilhadas no perfil dele. Sueli destacou não ter sido fácil para ele ter que lidar com a doença:

“Ah, filho, se o mundo inteiro soubesse quem é Kevin, não existiria filho que não honrasse a mãe. Sei também que, por mais forte que você demonstrava ser para mim, quando ficava sozinho desmoronava. Você foi o pilar, a força e um ser humano que, por dentro, sofria. Eu sei que sofria”, lamentou.

E completou pedindo que Kevinho voltasse a cantar: “Filho, o mundo te espera. Pensa em você. Deus está cuidando de mim e você precisa ser feliz fazendo o que mais ama. Seus fãs estão com você como sempre estiveram e não vão largar sua mão. Quanto amor você recebeu, quantas mensagens lindas”.

Sueli Azevedo finalizou reforçando que está bem e, agora, é hora de MC Kevinho prosseguir na música. “Pensa em você. Se coloca em lugar primeiro. Você fez muito por mim agora cuida de você. Seus fãs não largaram sua mão e Deus está com você. Eu para todo sempre até a eternidade”, concluiu.

Na última segunda-feira (20/5), o rapaz anunciou sua volta ao meio artístico, de onde estava afastado desde o final do ano passado. “Graças a Deus e às orações de vocês, ela tem sido uma guerreira! Passou por várias batalhas, venceu a quimioterapia e a radioterapia. Hoje, o quadro dela é ótimo; ela está praticamente curada!”, disse na ocasião.

Após receber alta, a matriarca aproveitou o Instagram para publicar uma carta aberta para o cantor, que retornou aos palcos

Kevinho pausou a carreira para cuidar de Sueli Azevedo, sua mãe, que foi diagnosticada com câncer de mama

Mãe de Kevinho, Sueli Azevedo recebe alta após cirurgia na mama

Kevinho e mãe Sueli Azevedo

Mãe de Kevinho, Sueli Azevedo recebe alta após cirurgia na mama

Mãe de Kevinho, Sueli Azevedo recebe alta após cirurgia na mama

O cantor tem lotado shows durante sua passagem em Portugal

Comemorando a recuperação da mãe, o famoso lembrou que o tratamento seguirá em casa, com uso de remédios, por cinco anos: “Agora é mais questão de acompanhamento, fazendo exames regularmente para garantir que a doença não volte. Mas tenho certeza que não vai voltar porque Deus é maravilhoso!”.