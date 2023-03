Mãe de miss que morreu em incêndio: “Teve medo de passar pelo fogo”

São Paulo – Morta após cair do sexto andar em um incêndio na Vila Olímpia, na capital paulista, a miss Sertão Paraibano Maya Nitão, 26 anos, dedicou a vida inteira à carreira de modelo.

“Ela nasceu para brilhar: era uma estrela. Forte, guerreira, determinada. Tudo que ela fazia era com amor”, descreve a empresária Geraldina Kelly da Silva Angelo, 46, mãe de Mayara Ingrid Silva Nitão, o nome de registro da modelo, em entrevista ao Metrópoles.

Segundo a família, o fogo começou pelo sofá da sala, na manhã de sábado (25/3), não se sabe ainda se por curto-circuito em uma tomada ou no ar-condicionado. As causas são investigadas pela polícia.

Eram 10h40 e as chamas se espalharam rapidamente pelo apartamento, localizado na Rua do Rocio, na zona sul da cidade. “O fogo tomou conta de tudo”, diz a mãe. “(Ela) ficou com medo de passar pelo fogo”.

Miss Maya Nitão morreu após cair do 6º andar em incêndio em SP

Miss estava hospedada com o irmãoMoradora de João Pessoa (PB), Maya Nitão estava há menos de um mês em São Paulo, hospedada na casa do irmão mais novo, o engenheiro de produção César Henrique Silva Nitão, 23.

A modelo havia viajado para a festa de formatura do caçula, mas aproveitou a ocasião e esticou a estadia para participar de eventos preparatórios para o Miss Brasil 2023. Na hora da tragédia, apenas os dois estavam no apartamento.

“Meu filho acabou dormindo no sofá e foi para o quarto de madrugada. Ele contou que, de manhã, sentiu um cheiro de queimado, se levantou e a sala já estava toda tomada pelo fogo”, relata Geraldina Kelly.

César tentou socorrer a irmã, mas não conseguiu. “Ele ficou segurando a maçaneta, que estava muito quente por causa do incêndio. Chamou, chamou, chamou, começou a gritar, inalou muita fumaça”, descreve a mãe. “O médico falou que, se ele tivesse ficado mais cinco minutos, tinha falecido”.

No incêndio, Maya Nitão recolheu alguns pertences, como a bolsa com documentos e uma nécessaire, com itens de higiene pessoal, e teria ficado perto da janela para tentar respirar melhor, segundo a família.

Após a queda, ela chegou a ser levada com vida para o Hospital das Clínicas. Com múltiplos traumas e quadro de parada cardiorrespiratória, não resistiu. O irmão também foi socorrido, ficou internado na UTI e está em recuperação.

“Bomba chiando”Pai da vítima, o jornalista e empresário Carlos César Lima Nitão, 55, estava em Itaporanga, no sertão da Paraíba, quando recebeu o telefonema do porteiro do edifício, avisando do incidente.

“Eu estava a 490 quilômetros de João Pessoa e normalmente faço a viagem em 5h ou 5h30. Fiz em 4h: foi Deus quem dirigiu o meu carro”, diz. “Quando cheguei em casa, o médico ligou para a minha esposa e avisou que ela tinha falecido. Foi só prantos”.

A família viajou para São Paulo à noite. “Tem muito prédio velho em São Paulo que ninguém faz manutenção, isso é uma bomba chiando”, afirma o pai da modelo.

Maya Nitão nasceu em Campina Grande (PB), morou em Fortaleza (CE) e chegou a viver mais de cinco anos em São Paulo. “Ela nasceu predestinada. Com seis meses de idade, já tinha foto dela, segurando o pezinho, em outdoor de ônibus”, conta a mãe. Em janeiro de 2023, foi coroada no Miss Sertão Paraibano, promovido pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB).

A modelo era envolvida em projetos sociais, com distribuição de cestas básicas para famílias carentes, e ia completar 27 anos no dia 25 de abril. Morreu exatamente um mês antes.