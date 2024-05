Magnus Sorocaba conquista título da Copa Libertadores de futsal

O Magnus Sorocaba conquistou o título da Copa Libertadores de futsal após derrotar o Barracas Central (Argentina) por 4 a 2, no final da noite do último domingo (26) na Arena Tortuguitas, em Buenos Aires. Esta foi a segunda oportunidade na qual a equipe brasileira conquistou este título continental, após a vitória em 2015.

A equipe de Sorocaba cumpriu uma campanha perfeita na competição, somando seis vitórias, nas quais marcou 26 gols e sofreu sete. O título do Magnus ampliou um pouco mais o domínio do Brasil na competição, com 20 títulos no total. Argentina e Paraguai são os outros países com títulos, com apenas um cada.

A vitória da equipe brasileira foi construída com gols de Rodrigo, Pepita e Charuto (dois). Já o Barracas Central contou com gols de Sergio Neto e de Brian Burgo.