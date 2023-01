Maior vencedor do Nordestão, Bahia inicia luta pelo penta contra o Sampaio Corrêa

Depois de conquistar três triunfos nos três primeiros jogos da temporada, o Bahia quer levar a boa fase do estadual para a Copa do Nordeste. Neste domingo, o tricolor estreia no principal torneio da região. A largada será fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, às 19h, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.

Maior vencedor da Copa do Nordeste – junto com o rival Vitória, ambos com quatro títulos -, o Bahia inicia a competição sonhando com o pentacampeonato, mas precisa apagar a imagem deixada na edição do ano passado, quando não conseguiu avançar para a segunda fase.

Diante da importância que o Nordestão tem para os tricolores, o técnico Renato Paiva cobra do clube a mentalidade vencedora que tem norteado o trabalho até aqui. Em um torneio de tiro curto, com apenas oito rodadas na primeira fase, o treinador sabe da importância de estrear com um triunfo.

O time baiano, aliás, vai precisar quebrar um longo tabu para voltar do Maranhão com os três pontos. O Sampaio Corrêa costuma ser uma pedra no sapato. A última vez que o Esquadrão venceu a Bolívia fora de casa foi em um amistoso em 1963.

De 2015 para cá, o Bahia disputou cinco jogos contra o Sampaio fora de casa, com dois empates e três derrotas. O levantamento foi feito pela página EC Bahia Números. O retrospecto inclui o duelo de ida da final da Copa do Nordeste de 2018. O Sampaio ficou com o título naquele ano.

“Jogo difícil para o Bahia, Sampaio Corrêa, vamos lá tentar, com todo respeito, mas zero medo. Ir lá, tentar impor nosso jogo, ganhar. Se for melhor do que nós, parabéns, mas vamos buscar a quarta vitória e estrear bem na Copa do Nordeste”, disse Renato Paiva, confiante.

O técnico vai promover mudanças na equipe que encara o Sampaio, porém adotou o mistério para não dar armas ao adversário. Renato Paiva tem rodado o elenco para evitar o desgaste com a maratona de jogos que o clube enfrenta neste início de ano.

Entre as novidades que o time pode ter, Matheus Bahia deve voltar à lateral esquerda após ser poupado contra o Atlético de Alagoinhas. O argentino Lucas Mugni também tem chance de começar entre os titulares, assim como o atacante Caio Vidal.

O ataque, aliás, é o setor em que o comandante português mais tem mexido entre os jogos. A disputa principal está entre Everaldo e Ricardo Goulart no comando de ataque. Goulart leva vantagem, pois já balançou as redes duas vezes pelo Baianão.

SAMPAIO CORRÊA

Assim como o Bahia, o Sampaio Corrêa se divide entre o estadual e o Nordestão. O time que encara o tricolor vai ter algumas mudanças. O zagueiro Joécio, o volante Wesley Dias e o atacante Pimentinha retornam.

O técnico Felipe Conceição tem uma dúvida no meio-campo. Nádson, Rafael Vila e o ex-tricolor Warley brigam por uma vaga na função de articulador da equipe.

Confira as prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio e Pará; Wesley Dias, Eloir e Nádson; Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves. Técnico: Felipe Conceição.

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raúl Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva