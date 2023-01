Maíra Cardi diz que Brasil é “machista” e que resgatou o respeito nos EUA

A Influencer Maíra Cardi morou na Califórnia, nos EUA, em dois períodos distintos. O último foi em agosto do ano passado 16/01/2023 17:48, atualizado 16/01/2023 17:48

Reprodução/Instagram

Maíra Cardi aproveitou o Instagram, nesta segunda-feira (16/1), para publicar uma reflexão sobre o Brasil. Ao posar de biquíni, a ex-esposa de Arthur Aguiar relatou que o nosso país é machista e que resgatou o respeito pelo seu trabalho quando morou na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Quando morava na Califórnia, vivia estudando muito, andando de patins, tomando sol, indo à feira orgânica, dançando… e vivendo o que eu prego e vendo até hoje, saúde, amor e alegria! Mas, ao voltar morar no Brasil, meu preconceito e meu machismo foi resgatado e, sem perceber, eu passei a me julgar novamente”, pontuou a influencer.

Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos (19)

A life coach, de 38 anos, nasceu em São Caetano. Ela ganhou notoriedade após participar do Big Brother Brasil 9, onde protagonizou discussões com outros participantes e acabou eliminada ainda no 9º paredão, em 2009Reprodução/Instagram

***Maíra

Ex-mulher do jogador Marcelo de Faria, ela teve um vídeo íntimo com o ex-marido vazado no dia da eliminação do programa. Após romper com o jogador, Maíra casou-se com o humorista Viny Vieira, com quem ficou por dois anosReprodução/TV Globo

***Maíra (1)

Em 2013, ela anunciou que havia se mudado para os Estados Unidos com o então marido da época, o empresário Greto Guariz. Na Califórnia, a profissional fez cursos técnicos de nutrição e nutrição esportiva e, em 2015, lançou o programa Mayra Seca Você Reprodução/Instagram

***Maíra (2)

Maíra passou a divulgar nas redes sociais hábitos saudáveis como analista comportamental, coach de emagrecimento natural e modelo. Porém, em 2016, o Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo informou que ela não poderia exercer a profissão no Brasil Reprodução/Instagram

***Maíra (3)

A coach rebateu as acusações e disse que não precisava da aprovação do conselho pois tinha uma formação técnica nos EUA e seguia as regras da profissão como coach, não como nutricionista Reprodução/Instagram

***Maíra (5)

Apesar das polêmicas, a empresa de Maíra ganhou fama entre os famosos como a cantora Anitta, Samantha Schmütz, Lexa, Larissa Manoela, Sorocaba (da dupla com Fernando), Deborah Secco e Thaeme Reprodução/Instagram

***Maíra (6)

De volta ao Brasil, em 2017, ela anunciou o fim do casamento de seis anos com o Greto e, meses depois, confirmou o relacionamento com o ator Arthur Aguiar. No mesmo ano, a ex-BBB organizou um casamento surpresa com o namorado, mesmo ainda estando casada no papel com o ex-marido Reprodução/Instagram

***Maíra (7)

No ano seguinte, a influencer anunciou que estava grávida da primeira filha do casal, a Sophia. Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, fruto do seu primeiro casamento com Nelson Rangel Reprodução/Instagram

***Maíra (8)

Durante entrevista para um programa de podcast, a influencer, que mora em uma cobertura no Rio de Janeiro, revelou que gastava R$ 15 mil por mês com compras de mercado para a família e os funcionários Reprodução/Instagram

***mayra-cardi-e-arthur-aguiar-no-aniversario-da-filha-sophia-880624

Defensora de uma alimentação saudável e restritiva, ela chegou a causar polêmicas nas redes sociais ao comemorar o aniversário de 1 ano da filha com uma festa sem docinhos e salgadinhos tradicionais Divulgação

***mayra-cardi-segura-bebe

A ex-BBB também teve reação negativa dos internautas nos primeiros meses de vida da Sophia, pois afirmou que não iria mostrar o rosto da menina. Além disso, imagens dela segurando a bebê com um pescoço pendurado causaram revolta Reprodução/Instagram

***Maíra (9)

Em 2020, o anúncio do fim do casamento de Maíra e Arthur tornou-se um escândalo quando ela expôs 16 traições do ator e alegou ter vivido um relacionamento abusivo e manipulador. Depois de alguns meses, eles reataram, mas logo terminaram novamente Reprodução/Instagram

***Maíra (10)

No ano seguinte, o casal anunciou que havia reatado mais uma vez o casamento. Segundo Maíra, o marido era uma “vítima da sociedade” Reprodução/Instagram

***Maíra (12)

Com o marido participando da edição 22 do BBB, ela gerou uma nova polêmica ao gravar um vídeo dando uma bronca no marido por ter comido pão no programa. Ela chegou a ser acusada de gordofobia Reprodução/Instagram

***Maíra (13)

Recentemente, a influencer compartilhou com os fãs que havia trocado de nome depois que começou a acreditar em Deus. Até então, ela era conhecida como Mayra, mas alterou para Maíra, nome de nascimento Reprodução/Instagram

Na sequência, a Maíra relatou que as mulheres não se criticam naquele país. “Na Califórnia, o corpo é visto com muito respeito e admiração à saúde! As mulheres elogiam nossa barriga, nossa [email protected], nossos vestidos. A gente não se chama de [email protected] de [email protected], nem critica a foto da outra. Muito pelo contrário, elogia e muito”, contou.

“Enfim, aqui nesse país que eu amo tanto, eu voltei a viver como meu amado paizinho me ensinou…. E sem perceber, short e decote jamais. Biquíni, então…”, explicou.

Por fim, a ex de Arthur Aguiar disse que foi nos Estados Unidos que resgatou o respeito por seu trabalho. “Bom, eu voltei para Califórnia em agosto e pedaços dela me resgataram o respeito pelo meu trabalho, pela minha vida, pelos meus valores, independente do tamanho da minha roupa #desabafo de uma mulher que já se ferrou o bastante por preconceito besta”, completou.

Mais lidas