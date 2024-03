Enquete BBB 24: Davi e Leidy são protagonistas do Paredão quádruplo

Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy se enfrentam no 14º Paredão do BBB 24, formado na noite desse domingo (24/3). O baiano e a trancista são os grandes protagonistas desta berlinda, já que tiveram alguns embates diretos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Na enquete do portal Uol, Leidy é a pessoa mais votada para deixar o programa, com 79,9% dos votos. Davi aparece em seguida com 9,05%, empatado com MC Bin Laden. O gaúcho Matteus está em um último lugar na votação, com apenas 2%. Vote na enquete aqui.

Vale destacar que Leydi e Davi protagonizaram uma das maiores brigas da edição, quando após um Sincerão, a trancista jogou as roupas do baiano na piscina.

Formação do Paredão A formação do paredão começou com Tadeu Schmidt anunciando que o anjo de Pitel era auto-imune e a líder Giovanna indicando Davi diretamente para a berlinda.

Na votação da casa, Matteus e Leidy Ellen foram os mais mencionados no confessionário e ambos foram para o Paredão. Entretanto, os dois tinham um contragolpe.

Davi BBB 24

Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

Leidy Elin

Leidy Elin

Matteus

Matteus Reprodução

Bin Laden

Bin Laden Reprodução

Matteus puxou MC Bin Laden e Leidy Ellen puxou Alane. Sendo assim, Davi, Matteus, MC Bin Laden, Alane e Leidy Ellen estavam emparedados.

Mas ainda existia mais uma surpresa: o Poder Coringa, que impedia um participante de participar da Prova Bate e Volta. Matteus, dono do poder na semana, impediu que MC Bin Laden tivesse a chance de sair do Paredão.

Bate e Volta Na Prova Bate e Volta, Matteus, Alane e Leidy Ellen participaram e Alane saiu vencedora da dinâmica no BBB 24. Assim, foi formado um Paredão quádruplo com Davi, MC Bin Laden, Leidy Ellen e Matteus.