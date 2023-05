Mais 6 motoristas de caminhão foram autuados pelo crime de porte de drogas

Entre sexta e domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) retirou de circulação 135 comprimidos de rebite durante fiscalizações em trechos baianos de Teixeira de Freitas, Itaberaba e Feira de Santana.

Foram seis ocorrências distintas, ambas em fiscalização de prevenção de acidentes e os profissionais do volante assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer ao Juizado Especial Criminal, onde responderão pelas suas condutas, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

As anfetaminas são drogas utilizadas por condutores para ficarem acordados por mais tempo e assim dirigirem uma distância maior. O “rebite” é proibido pela ANVISA, sendo importado e comercializado ilegalmente no país e representam um enorme risco à segurança do trânsito.