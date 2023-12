Mais de 15 milhões de consumidores devem ir às compras de Natal na última hora, aponta CNDL

A movimentação típica de compras para o Natal fez com que os shoppings ficassem ainda mais cheios em 2023. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas (CNDL), 15,3 milhões de pessoas devem ir às compras só na última hora. Os motivos são diversos, mas a maioria diz que a falta de tempo é o principal fator. Outros esperam rendimentos de aplicações e outros só vão às compras depois de receberem a segunda parcela do 13º salário. Um levantamento feito pela Fecomércio mostrou que, em São Paulo, o volume de pessoas que pretendem presentear amigos e familiares caiu 3% na comparação com 2022. No entanto, as pessoas estão dispostas a gastar mais dinheiro neste ano, com aumento do gasto médio de R$ 578 para R$ 600.

*Com informações da repórter Camila Yunes