Um dia após acidente, Monotrilho de São Paulo tem nova colisão entre trens

Uma nova colisão entre trens paralisou a linha 15-Prata do Metrô de São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 9, entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto e provocou caos no transporte da capital paulista. Esse foi o segundo acidente nos últimos dois dias. Segundo o Metrô, a circulação em todo o trecho da Linha 15-Prata foi normalizada por volta das 6h e, antes disso, ônibus PAESE foram mobilizados para atender a população. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta quinta, Antônio Márcio Barros e Silva, Gerente de Operações do Metrô de São Paulo falou sobre os acidentes, esclarecendo que os mesmos trens que colidiram na madrugada de quarta voltaram a colidir hoje. “Nós tivemos uma colisão na madrugada de quarta-feira entre dois trens. Antes de iniciar a operação comercial, você precisa fazer algumas movimentações e houve essa colisão na altura da estação Sapopemba. […] Durante todo o dia de ontem, as equipes de manutenção trabalharam para fazer o reparo e retirar esses trens do local e liberar a operação, o que é muito trabalhoso. Após conseguirmos separar os dois trens, eles estavam com o freio aplicado. Quando fomos ligar de novo os trens para iniciar a remoção para o pátio, por algum motivo, o freio liberou e o trem que estava atrás desceu um pouco e colidiu com o que estava na frente”, disse o gerente de operações.

Ainda durante a entrevista, Antônio informou que as cabines das composições foram danificadas nas colisões e que isso pode ter provocado o desligamento do freio e, consequentemente, a nova colisão. Segundo o gerente de operações, estão sendo coletados materiais para entender o que causou o acidente entre os trens. “Estamos levantando informações, relatórios dos operadores, gravaçao de áudio do momento da colisão e imagens para que a gente possa estar chegando à conclusão sobre o que foi esse acidente”, afirmou Antônio. Por fim, o gerente de operações esclareceu ainda que as colisões aconteceram fora do horário de operação comercial e que, durante a circulação dos trens entre 4h40 e 0h15, a operação é segura para os passageiros.