Mais de 21 mil mortos: família turca é salva 101 horas após terremoto

Seis pessoas de família turca vítimas de terremoto foram resgatadas. Até esta sexta (10/2), 21 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria

Murat Sengul/Anadolu Agency via Getty Images

As equipes de resgate na Turquia e na Síria trabalham no salvamento de vítimas do terremoto que atingiu a região na última segunda-feira (6/2), apesar de o trabalho ser dificultado pelo clima frio. Foi assim que seis pessoas de uma mesma família turca foram retiradas de escombros nesta sexta-feira (10/2).

O resgate aconteceu na cidade de Iskenderun, ao sul da Turquia. Eles passaram 101 horas embaixo dos restos de um prédio que caiu por causa do terremoto.

criança soterrada terremoto turquia

Criança soterrada em terremoto na turquia protegeu irmão

Sacos de corpos em frente a hospital de Hatay, na Turquia. Como não foi possível encontrar sacos para todos os mortos, alguns foram cobertos com cobertores, após terremoto

Sacos de corpos em frente a hospital de Hatay, na Turquia. Como não foi possível encontrar sacos para todos os mortos, alguns foram cobertos com cobertores, após terremotoCemal Yurttas / dia images via Getty Images

resgate na síria, após terremoto de 7.8

Mais de 19 mil pessoas morreram na Turquia e Síria após terremoto de magnitude 7.8 atingir a região

Fumaça sai do porto de Iskenderun, na Turquia, enquanto equipes de resgate trabalham no local de um prédio desabado após terremoto

Fumaça sai do porto de Iskenderun, na Turquia, enquanto equipes de resgate trabalham no local de um prédio desabado após terremotoBurak Kara/Getty Image

Terremoto deixa mais de 1.500 mortos na Turquia e na Síria

Os esforços de resgate e busca continuam no prédio de 14 lojas desmoronado após o terremoto de magnitude 7,7 atingir Adana, Turkiye em 06 de fevereiro de 2023. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) de Turkiye disse que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu em 4h17 (0117GMT) e estava centrado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sul de Turkiye. As províncias de Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis foram fortemente afetadas pelo terremoto

Uma visão de um prédio danificado em Hatay, Turkiye, após terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 atinge Hatay em Turkiye, em 06 de fevereiro de 2023. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) de Turkiye disse que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu em 04h17 (0117GMT) e foi centrado no distrito de Pazarcik e terremoto de magnitude 7,6 ocorreu no distrito de Elbistan, na província de Kahramanmaras, no sul de Turkiye. As províncias de Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis foram fortemente afetadas pelos terremotos

Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

terremototurquia (1) (1)

Turquia e Síria foram devastadas por grande terremoto

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na Síria

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na SíriaOmer Alven/Anadolu Agency via Getty Images

Terremoto na Turquia e na Síria

Operação de busca e resgate é realizada nos destroços de um prédio no distrito de Haliliye, em Sanliurfa, depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu as províncias do sul de Turquia e do norte da Síria

Terremoto na Turquia e na Síria

Pontos dos dois principais terremotos que atingiram Turquia e Síria

De acordo com Murat Baygul, trabalhador de busca e resgate em entrevista à agência de notícias Associated Press, as seis pessoas ficaram “amontoadas” em um pequeno bolsão deixado na estrutura desmoronada.

Confira vídeo das condições de resgate divulgado pela agência Anadolu, da Turquia:

#LIVE: Search and rescue teams are trying to pull a total of 9 people, including a family of 6, from the rubble of a 5-story apartment building in Iskenderun district of Hatay province https://t.co/Stw7EipzYb

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

A notícia é um pequeno acalento diante do número de mortos no desastre que atingiu os dois países. Até a manhã de hoje, foram registradas 18.342 mortes na Turquia e 3.377 na Síria, chegando a um total de mais de 21 mil vítimas.

O número de mortos em território turco superou a triste marca do terremoto de 1999 em Istambul. Naquele ano, um abalo sísmico com magnitude 7,6 fez cerca de 18 mil mortes. O local é propenso a grandes tremores. Em 1939, mais de 32 mil pessoas morreram em um terremoto de magnitude 7,8 no nordeste do país.

