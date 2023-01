Colônia de Férias: Secretaria de Assistência Social, por meio dos CRAS, oferece diversão a crianças e adolescentes

Colônia de Férias oferecida pela Secretaria de Assistência Social às crianças e adolescentes inseridos nos CRAS (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (18) ocorreu a Colônia de Férias na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Teixeira de Freitas. O evento contou com a presença da secretária de Assistência Social, Penélope Belitardo, crianças e adolescentes vinculadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Castelinho e Ulisses Guimarães, pela manhã; e dos bairros Liberdade e Vila Vargas, pela tarde, e servidores das respectivas unidades.

Planejado pela Proteção Social Básica e executado pelos CRAS, o evento executado no mês de janeiro – proporcionou a prática de atividades de lazer, esportivas, de recreação e cultural, com a intervenção social planejada para criar situações desafiadoras, que estimulem e orientem os usuários na construção de suas vivências individuais e coletivas também como forma de ocupação sadia do tempo livre, visando o desenvolvimento saudável do corpo e da mente.

Colônia de Férias oferecida pela Secretaria de Assistência Social às crianças e adolescentes inseridos nos CRAS (Fotos: Wesley Morau)

“Gostei do pula-pula, das partidas de futebol, das comidas; estou curtindo”, disse Jean Carlos, usuário do CRAS Castelinho. Já Italana, de 17 anos, destacou o cuidado da ação: “é importante pras crianças pequenas, que amam brincar. Se eu pudesse dar uma nota, era 11!”.

Colônia de Férias oferecida pela Secretaria de Assistência Social às crianças e adolescentes inseridos nos CRAS (Fotos: Reprodução)

“A gestão do trabalho também é a gestão da alegria. A Colônia de Férias busca entreter todas as crianças e jovens usuários dos CRAS do nosso município”, celebrou Penélope Belitardo, secretária de Assistência Social. “Muita brincadeira, lanches e interatividade. É assim que a nossa administração quer a nossa cidade: sempre feliz”.

Colônia de Férias oferecida pela Secretaria de Assistência Social às crianças e adolescentes inseridos nos CRAS (Fotos: Wesley Morau)

O post Colônia de Férias: Secretaria de Assistência Social, por meio dos CRAS, oferece diversão a crianças e adolescentes apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.