Maneiras de estragar o amor tentando salvá-lo

A maioria de nós se esforça em nossos relacionamentos íntimos. Trabalhamos neles. Queremos que nossos parceiros sejam felizes e os benefícios que vêm com isso. E quando encontrarmos algo – e alguém – bom, não queremos perdê-lo e ter que começar de novo. Então nós continuamos. Lutamos nas encostas, esperando descansar no próximo platô. Mexemos nos períodos sombrios até que, muitas vezes inexplicavelmente, a luz brilha novamente.

Damos um tapinha nas costas por nos esforçarmos ao máximo, enquanto frequentemente ressentimos silenciosamente nosso parceiro por não se esforçar o suficiente, por não nos encontrar pelo menos na metade do caminho. “Se ele ou ela quisesse …” Pelo menos, é assim que vemos; essa é a narrativa que nos convencemos é a verdade. Mas o que realmente está acontecendo é algo diferente. O que realmente está acontecendo é que somos os que estão fodendo.

Considere isto:

A maioria dos relacionamentos não sofre e desmorona por falta de esforço; eles sofrem e quebram com o esforço mal direcionado.

A maioria dos relacionamentos não se desintegra das más intenções de qualquer parceiro; eles se desintegram de boas intenções que trazem mais resultados.

E a maioria dos relacionamentos não terminam porque os parceiros se separaram; eles terminam porque um ou ambos os parceiros percebem a distância entre eles como intransponível.

Se você é uma mulher que foi traída, ou uma mulher presa num relacionamento sem amor, e que tem vontade de explorar outras coisas no mundo afora, não pense que o mundo não tem outras soluções melhores para você. É bem comum mulheres se envolverem com homens mais velhos, após vivenciar várias desilusões amorosas, por que não?

A verdade é que trabalhar em um relacionamento e assumir a responsabilidade por um relacionamento são duas coisas completamente diferentes. Você pode tentar construir uma casa por anos, mas se você não tiver uma planta, as ferramentas ou qualquer habilidade de construção, é provável que acabe com uma pilha de madeira e pregos.

Assumir a responsabilidade significa aprender a fazer alguma coisa acontecer e depois colocar esse conhecimento em prática. E isso significa não desperdiçar seu esforço de maneiras contraproducentes.

Das muitas coisas que fazemos nos relacionamentos que contribuem para sua morte, as três grandes abaixo são de longe as mais prejudiciais. Ironicamente, eles também se sentem a coisa certa a fazer, a coisa que precisamos fazer para salvar o relacionamento da ruína.

Ações e comportamentos em meu interesse próprio podem não ser do meu interesse.

Nos relacionamentos, essa é uma distinção crítica. Compreender isso permite que você veja como os três comportamentos de matar amor abaixo se sentem bem, mas trabalham contra a preservação da saúde e o crescimento do relacionamento. Em vez disso, eles minam esses dois objetivos e acabam se tornando padrões que formam o núcleo de uma dinâmica disfuncional, dolorosa e insustentável.

Parar com esses comportamentos destrutivos é difícil, porque requer uma intervenção consciente e focada que vai contra o seu instinto.

Para quebrar o padrão, você precisa dar um curto-circuito nesse instinto e seguir uma direção que pareça errada e impossivelmente difícil.

Você não segue esse caminho, porque sabe que encontrará um campo de força eletrificado e invisível. Mas imagine o que aconteceria se o campo de força caísse, se você pudesse avançar com segurança para o chão que sabe em seu coração que deveria estar. Esse é o salto que você deve dar se quiser parar de matar o amor e começar a nutrir seu relacionamento com sugar daddy.

Então, aqui estão as três coisas que precisamos parar de fazer, as três maneiras de matar o amor quando estamos tentando salvá-lo.

Pare de gerenciar as emoções do seu parceiro.

Quando seu parceiro é feliz, atencioso e carinhoso, você se delicia com o amor. Quando seu parceiro está chateado, distraído e distante, seu primeiro instinto é intervir, não com “O que há de errado”, mas com comportamentos que você acha que vão animar seu parceiro e facilitar a convivência com ele – para você.

Ao fazer isso, você acha que está estabilizando a situação e retornando-a ao equilíbrio. Mas você está realmente tendo o efeito oposto. Ao tentar mudar a maneira como seu parceiro se sente, você está negando os sentimentos reais que ele está experimentando e, ao fazê-lo, invalidando-os.

A invalidação é um dos piores pecados do relacionamento, porque faz com que seu parceiro se sinta sem importância, louco por ter esses sentimentos e não seja ouvido ou entendido. É o equivalente a dizer: “Eu não quero que você sinta”.

A chave aqui é respirar fundo e aceitar o humor do seu parceiro, em vez de tentar reformulá-lo. Lembre-se, há uma boa chance de que o humor não tenha nada a ver com você, mesmo que você esteja sendo acusado de causá-lo. Depois de perceber que as emoções do seu parceiro não são sua culpa, você poderá vê-las como seu problema não resolvido.