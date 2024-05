Mani Reggo revela que vai voltar a vender lanches em barraca na Bahia

Mani Reggo usou as redes sociais nesta segunda-feira (6/5) para anunciar que vai voltar a vender lanches na barraca que tem na Bahia. A ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, afirmou que está preparada para a reabertura do local.

“Passei o dia arrumando a barraca para receber vocês. Esta semana estou de volta”, legendou ela em foto publicada no Instagram.

Mani Reggo

Mani Reggo na barraca de lanches que tem na Bahia Reprodução

Mani Reggo

Mani Reggo Reprodução/ Instagram

Mani Rego

Mani Reggo Reprodução/Instagram

Durante o Big Brother Brasil, a barraquinha da empreendedora Mani Reggo viralizou, com muitos fãs indo até o local para conhecer a então namorada de Davi de perto. No entanto, o relacionamento do casal chegou ao fim após o reality show.

Mani Reggo toma decisão sobre barraca de lanches Mani Reggo anunciou que seguirá com a carreira de produtora de conteúdo, após ganhar 3 milhões de seguidores. A ex-namorada de Davi Brito, até então trabalhava na lanchonete em que vendia lanches. Mas a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a empreendedora decidiu passar o comando da barraca para outra pessoa.

Segundo fontes, Mani deixou a lanchonete para a prima cuidar. Neste momento, inclusive, elas estão dando uma reformada no local, que virou quase um ponto turístico em Matatu de Brotas, bairro simples de Salvador.

A ex-namorada de Davi chegou a publicar alguns vídeos no Instagram onde mostra grafiteiros fazendo algumas artes na barraca, deixando-a mais colorida e atrativa para os clientes.