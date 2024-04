Web resgata fala de Davi sobre casamento: “Vai atrapalhar minha vida”

Enquanto não existe um pronunciamento oficial sobre o fim do relacionamento de Davi Brito e Mani Rego, muito tem se especulado na Internet. Entre as considerações, internautas resgataram uma conversa na qual o campeão do BBB 24 fala, ainda dentro da casa, que o casamento atrapalharia a vida dele.

“Se eu for casar agora, vai atrapalhar muito minha vida, porque pretendo estudar”, disse o baiano em conversa com Isabelle Nogueira no jardim da casa do reality show.

Ele explicou que os estudos o levariam a uma rotina diferente. “Vai ter dia que vou ter que ir para faculdade de manhã e só vou sair de noite. Se eu [me] casar agora, vou chegar em casa cansado, vou ter que fazer trabalho da faculdade, estudar mais”, pontuou.

Davi também falou que queria ter uma vida mais estável antes de dar novos passos, como esse. “Primeiro tenho que me estabilizar, construir uma vida, ter uma casa para meus filhos, condições financeiras, para depois pensar em casar.”

O baiano também pontuou que a então namorada estaria ao lado dele nessa decisão. “Ela vai esperar, ela vai entender, ela vai esperar eu me formar”, disse.

Mani quebra silêncio sobre status do relacionamento com Davi Mani Reggo voltou às redes sociais após 48 horas longe da web. Neste período, o jornalista Luiz Bacci afirmou que o casamento da vendedora com Davi Brito, campeão do BBB 24, havia chegado ao fim. A informação não foi confirmada pelo casal.

Em um texto postado no Instagram, Mani falou sobre o relacionamento com Davi e os rumores em torno do comprometimento dos dois. “Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas”, iniciou.

“O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, seguiu Mani.

“E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, completou.

Por fim, Mani agradeceu aos seguidores pelo apoio: “Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão.”

Davi separa e contrata defesa para dividir prêmio com Mani Davi Brito e Mani Reggo não estão mais juntos. A afirmação é do jornalista Luiz Bacci, que o término aconteceu durante o encontro do casal em um hotel no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (18/4). Segundo o comunicador, o campeão do BBB 24 já teria contratado uma equipe de advogados para tratar da divisão do prêmio com a, agora, influenciadora.

Fontes próximas ao casal teriam contado a Luiz Bacci que a conversa de Mani e Davi teria sido tensa, onde a ex-mulher do BBB tentou explicar a ele a sua versão sobre as desavenças com a Elisângela e Raquel Brito, mãe e irmã do ex-motorista de aplicativo, respectivamente.

A pressa para organizar toda a documentação do fim da união estável entre os dois, se daria para que os próximos contratos comerciais que Davi deve assinar em breve, com a Globo e outras empresas de publicidade, não sejam contabilizados em uma possível divisão de bens.