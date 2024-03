Manifestantes em Israel pedem destituição de Netanyahu

Atos foram realizados em diversas cidades do país por causa da guerra entre Israel e Hamas; 16 pessoas foram presas em Tel Aviv

Manifestantes levaram cartazes contra Netanyahu e pedindo libertação de reféns em protesto em Tel Aviv, Israel, neste sábado (9.mar.2024) Volkan Albistan/Reprodução (via @valbistan no X)

PODER360 9.mar.2024 (sábado) – 22h14



Protestos em várias cidades de Israel foram realizados neste sábado (9.mar.2024) contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em Tel Aviv, milhares de pessoas foram às ruas pedindo a destituição do premiê israelense e a convocação de novas eleições gerais no país.

Os manifestantes exigem o fim da guerra do país contra o Hamas na Faixa de Gaza e o retorno dos reféns sequestrados pelo grupo extremista em outubro. Rostos de israelenses capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro foram exibidos em cartazes.

Na Praça da Democracia de Tel Aviv, os manifestantes gritavam frases como “não vamos parar até que Bibi (apelido de Netanyahu) seja preso” e “você é o líder, você é o culpado“, em referência aos sangrentos ataques do Hamas.

Há diferentes opiniões sobre a guerra no país. Alguns consideram que Israel deve avançar mais contra o Hamas, mas é culpado por não proteger o país dos ataques de outubro. Outros apoiam um cessar-fogo e uma negociação pacífica para a entrega de reféns, enquanto autoridades israelenses e do Hamas seguem em um impasse.

Segundo a imprensa internacional, foram registrados confrontos entre a polícia israelense e alguns manifestantes em Tel Aviv. Canhões de água foram utilizados para dispersar a multidão.

Foram presas 16 pessoas que, segundo a polícia local, teriam violado ordens ao cruzar cercas divisórias, atirar granadas de fumaça em direção a um cruzamento e disparar uma granada de gás tanto contra os manifestantes quanto contra a polícia.