Manifestantes furam bloqueio e invadem Esplanada; veja vídeo

Manifestantes que protestavam contra o resultado das eleições de 2022 furaram bloqueio de segurança e invadiram a Esplanada dos Ministérios neste domingo, 8. Cerca de cem ônibus com protestantes usando bandeiras do Brasil e roupas nas cores verde e amarelo, chegaram a capital federal no início deste domingo. Os participantes pedem a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e até mesmo uma intervenção militar. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram os manifestantes escalando o prédio do Congresso Nacional. Um dos vídeos mostra guardar usando gás de efeito moral para evitar que os manifestantes furassem o bloqueio – pode colocar algo desse tipo também. Inicialmente, a manifestação acontecia de forma pacífica desde as primeiras horas deste domingo. No sábado, 7, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. No documento assinado pelo ministro, ele informa que o uso da Força nacional será feito para “auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situadas em Brasília, em caráter episódico e planejado”. Cerca de 400 homens estão disponíveis neste fim de semana em Brasília.

Tomaram a esplanada agora! Quem manda é o povo pic.twitter.com/4Xt3y3mCwL — Loira opressora (@opressora_loira) January 8, 2023