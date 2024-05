“Manipulado e vergonhoso”, diz Trump sobre julgamento que o condenou

O ex-presidente Donald Trump afirmou, nesta quinta-feira (30/5), que o julgamento que o declarou culpado teria sido “manipulado”. “Isso foi uma vergonha. Esse foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito, que estava corrompido. Um julgamento fraudulento e uma vergonha”, afirmou à imprensa ao sair do tribunal, em Nova York.

Trump foi declarado culpado em caso de fraude contábil. Assim, ele passou a ser considerado o primeiro ex-presidente do país a ser condenado criminalmente pela Justiça norte-americana.

Trump ainda atribuiu à administração de Joe Biden a condenação, sem dar maiores detalhes de como isso teria ocorrido. “O verdadeiro veredito ocorrerá no dia 5 de novembro pelo povo e eles sabem o que aconteceu aqui e todo mundo sabe o que aconteceu aqui”, afirmou em referência às eleições.

O ex-presidente, no pronunciamento, ainda afirmou que não fez nada de errado e que é um “homem muito inocente”, que está lutando pelos Estados Unidos e pela constituição norte-americana. “Continuaremos lutando. Lutaremos até o fim e venceremos”, declarou.

Julgamento de Donald Trump ocorreu em Nova York Michael M. Santiago/Getty Images

Trump foi considerado culpado pelo caso que envolve suborno Michael M. Santiago/Getty Images

Julgamento de Trump teve a decisão do júri declarada nesta quinta-feira (30/5) Michael M. Santiago/Getty Images

O ex-presidente Donald Trump Justin Lane – Pool/Getty Images

Trump foi julgado por 12 membros do júri e o veredito precisava do consenso de todos. O grupo o considerou culpado nas 34 acusações em que respondia sobre o caso envolvendo a ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Segundo a acusação, o ex-presidente norte-americano teria supostamente escondido o pagamento de US$ 130 mil, com gastos da campanha, para a atriz pornô. A investigação aponta que o objetivo de Trump com o pagamento era silenciar um caso extraconjugal.