Marco Luque pede namorada em casamento durante férias em Noronha

Marco Luque subirá ao altar pela segunda vez. O humorista pediu a namorada, Jéssica Correia, em casamento. Os dois assumiram o romance em janeiro de 2021.

O pedido de noivado ocorreu na última sexta-feira (13/1), no cenário paradisíaco de Fernando de Noronha, durante as férias do casal.

Jéssica Correia, noiva de Marco Luque, exibe aliança – Metrópoles

Jéssica Correia, noiva de Marco Luque, exibe aliançaThiago Jenne

marco luque jessica correia

Marco Luque e Jéssica CorreiaReprodução

Marco Luque

Marco LuqueReprodução / Instagram

Com a ajuda de amigos, Luque conseguiu esconder a aliança e, quando Jéssica voltou do banho de mar, se ajoelhou e pediu a amada em casamento.

Marco Luque foi casado durante quase oito anos, de novembro de 2010 a abril de 2018, com Flávia Vitorino, com quem teve duas filhas. Atualmente, a jornalista vive com o músico Tomás Bertoni, ex de Titi Müller.

Jéssica Correia tem 29 anos e trabalha como produtora artística e caracterizadora. Ela é filha de Josias Correia, ex-cantor do programa Qual É a Música, do SBT.

Em entrevista ao site Observatório da TV, em julho de 2021, o sogro de Marco Luque havia antecipado que o namoro da filha havia evoluído para um noivado.

“Jéssica trabalha com eventos e é noiva do Marco Luque. Eles eram grandes amigos, sempre se gostaram muito. De repente, de uns tempos para cá, se apaixonaram e estão vivendo um romance”, confidenciou Josias.