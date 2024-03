Maquiador expõe assédio e preconceito na TV Globo: “Dando um basta”

O maquiador Mayco Soares usou as redes sociais para revelar que decidiu dar um basta nos casos de assédio moral, preconceito e abuso de autoridade dentro da TV Globo. O profissional afirmou que não prestará mais serviços para a emissora e afiliadas e explicou que a situação se dá pelo bem da sua saúde mental.

“Hoje eu me liberto de toda essa toxicidade e preciso deste hino de libertação para representar esse momento”, escreveu ele ao publicar uma imagem informando a sua decisão ao som da canção “Quero que tu vá” de Ananda e Joker Beats.

Na legenda, o maquiador listou tudo que resolveu dar um basta.

Maquiador Mayco Soares

Postagem do maquiador Mayco Soares Reprodução/Instagram

Maquiador Mayco Soares

Postagem do maquiador Mayco Soares Reprodução/Instagram

Maquiador Mayco Soares

Maquiador Mayco Soares expôs que deu um basta na TV Globo Reprodução/Instagram

“Eu dei um basta: – No medo de ter a minha reputação destruída, pois sei que essa empresa sabe muito bem como fazer isso. Inclusive tem artistas que são donos de uma delas e que tem as mãos sujas de sangue. – Na prestação de serviços sem registro de contrato. – No assédio moral de diretores, artistas e chefes”, começou dizendo.

Mayco Soares continuou: “- Na homofobia internalizada no departamento de caracterização e artística. – No preconceito racial de artistas pretos com pessoas brancas. – No capacitismo. – No etarismo. – No Burnout”, escreveu.

Em seguida, o profissional desabafou: “Chega. Cansei de fazer o teatrinho que nada disso não acontecia e que era tudo maravilhoso. Não, não era. Mas eu estava preso a contrato ou a doutrinação que me aprisionou. Eu não tinha forças pra me rebelar… e aos poucos eu fui adoecendo, perdendo o desejo de seguir em frente”.

O maquiador ainda contou que era chamado de maquiador de R$ 1,99 e que uma outra pessoa já chegou a arremessar um babyliss contra ele.

“Sempre me sentindo um maquiador DE R$ 1,99 pois era assim que éramos chamados por um dos chefes de caracterização. Ou tinha um babyliss arremessado por outra chefe, que já até faleceu… E a empresa sempre ciente de tudo isso”, falou.

Mayco também contou que era alertado sobre denunciar os casos ao Compliance da emissora.

“Criou um Compliance para que denunciássemos os abusos, porém éramos alertados que o abusador seria o mesmo que faria a sua avaliação de desempenho no final de cada novela… Ou seja, cale a sua boca. É disso tudo que estou me libertando e pedindo gentilmente que não me deixem sem exercer a minha profissão, pois é dela que eu tiro o meu sustento”, encerrou.

