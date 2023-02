Marcel Van Hattem anuncia candidatura para a presidência da Câmara

Deputado vai disputar com Arthur Lira (PP-AL), atual presidente, e Chico Alencar (PSOL-RJ)

Marcel Van Hattem vai concorrer ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados



O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) anunciou, nesta terça-feira, 31, que será candidato à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição está agendada para acontecer nesta quarta-feira, 1º. Na disputa, Van Hattem vai encarar o atual presidente da Casa de Leis, Arthur Lira (PP-AL), que é favorito para a reeleição, e o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). O anúncio de concorrer a presidência da Câmara ocorreu durante coletiva de imprensa no local. Estiveram presentes os deputados eleitos Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e Mauricio Marcon (Podemos-RS), além da próxima líder do Novo na Casa, Adriana Ventura (Novo-SP). Ambos vão tomar posse nesta quarta-feira. “Essa candidatura aqui nasce justamente dessa vontade de apresentar uma alternativa à Câmara dos Deputados e aos nossos colegas parlamentares. Entendemos que as candidaturas que estão postas e lançadas representam, uma, o espectro da esquerda, inclusive a mais radical do PSOL, e a outra candidatura representa o centro, com apoios de vários partidos, a grande maioria dos partidos representados na Câmara, inclusive com o apoio do PT e do presidente Lula”, disse Van Hattem. Ele ainda defendeu pautas de combate à corrupção, como o fim do foro privilegiado, e comentou que pretende avançar nas reformas econômicas.