Março Lilás: Unidades Básicas de Saúde teixeirenses realizam rastreamento do câncer do colo do útero

Neste mês é celebrado o Março Lilás, voltado para a conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. Esta é a terceira doença mais frequente entre a população feminina no Brasil, atrás do câncer de mama e de colorretal. Por isso, a Rede de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas intensificará as ações de sensibilização e realização de preventivos.

Todos os enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, estão participando de um curso de capacitação em rastreamento do colo do útero realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Diretoria da Atenção Básica Municipal; a modalidade teórica foi realizada em fevereiro e no mês de março, será realizada a modalidade prática por meio da coleta de preventivos nas unidades.

O exame é voltado para todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, principalmente aquelas com idade entre 25 e 64 anos. Para a realização do exame exige-se que as atendidas não estejam menstruadas, não tenham relação sexual (mesmo com o uso de preservativos) dois dias antes e não usem duchas ou medicamentos vaginais no mesmo período de tempo. O não cumprimento das orientações acarretará na não realização da coleta do preventivo.

Com o diagnóstico precoce, os profissionais de saúde poderão detectar lesões que indicam a possibilidade da doença em estágio inicial, reduzindo significativamente a mortalidade pela doença com o tratamento adequado. Por isso é extremamente importante que as mulheres teixeirenses compareçam nas UBS mais próximas de casa o quanto antes para agendamento.

