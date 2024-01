Maria Camilla Coelho abre estúdio de decoração de eventos e interiores

O contato direto com o universo da decoração faz parte da vida de Maria Camilla Arnez Coelho desde cedo. Quando pequena, a brasiliense presenciava com frequência o hábito da mãe, Cristina Arnez Coelho, de embelezar a casa, seja ao compor uma mesa, seja ao ornamentar os ambientes com vasos e adereços. “Fui criando gosto e interesse pela área”, revela.

A trajetória profissional, entretanto, era outra. Maria Camilla formou-se em Relações Internacionais e direito, já morou em São Paulo e Nova York, onde cursou moda. Já em Paris, adquiriu o diploma de francês. Mas a veia criativa sempre esteve ali, latente. Embora a prioridade fosse a carreira como advogada, a brasiliense não deixava de harmonizar cada canto das residências onde morou.

“Cresci, casei, decorei a minha casa e elaborei e executei o quarto das minhas duas filhas, Maria Antônia (3 anos) e Maria Vitória (1 ano). Eu fiz questão de cuidar dos mínimos detalhes. Fui atrás dos fornecedores… Foi tudo por prazer, por amor. Já era uma paixão antiga”

Maria Camilla Arnez Coelho Em conversa com a coluna, Maria Camilla conta que exerceu a advocacia até o momento em que a primogênita completou 1 ano. “Meu mundo era passar a maior parte do tempo dentro do escritório com vários processos. Mas um dia resolvi fazer uma pausa e aproveitar a maternidade. Até que veio a minha caçula”, diz.

Enquanto a advogada dedicava-se à função “mãe”, todo o gosto pela decoração voltava a aflorar dentro de si. O destino começou a levá-la para outros caminhos, aqueles nos quais ela sempre esteve envolvida e faziam com que seu coração “batesse mais forte”.

“Eu sempre recebia amigos em casa e organizava aniversários. Minhas amigas me diziam que eu levava muito jeito, que eu tinha bom gosto e precisava fazer disso um negócio”, afirma ela.

Maria Camilla Arnez Coelho Agora, com as filhas maiores, Maria Camilla deu o primeiro passo e abriu a Mavie Creative Studio. A nomenclatura nada mais é que a junção dos nomes das pequenas, uma homenagem ao amor se sente por elas. “Também, Mavie, em francês, significa ‘minha vida’. E elas são a minha vida”, acrescenta.

“A marca era uma paixão adormecida, junto com incentivo dos amigos e família. Comecei a pensar em fazer assessoria para quartos infantis, decoração de casas, festas infantis e pequenos eventos”, explica.

Curiosamente, a advogada sempre organizou as celebrações de suas filhas. “Nunca contratei decoradora. Eu tinha total certeza do jeito que eu queria a festa. No meu casamento, por exemplo, foi a minha mãe que decorou. Isso tudo está no meu sangue”, compartilha.

Maria Camilla com as filhas, Maria Antônia (3 anos) e Maria Vitória (1 ano) Apesar de ter sido fundada, de fato, no segundo semestre de 2023, é como se a Mavie já existisse. “Eu já fazia coisas para mim e para as amigas próximas anteriormente”, frisa ela. Mal o ano de 2024 começou e muitas oportunidades já vieram de encontro à agenda da empresa, com demandas que abrangem festas, ambientações de casas e quartos de criança. “Há muitos novos projetos para este ano”, vibra Maria Camilla.

Segundo a então empresária, tudo está fluindo muito bem. “Não é um trabalho maçante. É gostoso. Me desperta a vontade de fazer, criar e ir atrás de novas ideias. Eu gosto de pensar nos detalhes e fazer com que o quarto ou festa tenha uma identidade própria. Quando eu pego um tema específico, transformo ele em algo diferente, inovador”, enuncia.

No quesito festas, a advogada e decoradora esclarece que tem se dedicado a pequenos eventos, como jantares em casa e aniversários intimistas. “As pessoas gostam muito de receber no próprio lar, o que torna o mercado de Brasília muito promissor para mim. Elas adoram ter a casa sempre arrumada. Quanto às festas infantis, nem se fala. É um mundo em que eu estou vivendo”, manifesta.

Inspiração Maria Camilla lembra da época em que amava comprar pilhas e pilhas de revistas para explorar tudo o que possa despertar seu lado criativo. Hoje, também, ela observa atentamente tudo o que a cerca, especialmente em viagens. “Uma vitrine de loja de roupas, por exemplo, me remete a algo para casa. Reparo nos tons que podem ficar bacanas em uma poltrona, em uma obra de arte ou em um mix de acabamentos”, comenta.

A brasiliense ainda menciona a internet, ferramenta que proporciona um mundo de informações, desde decoradores e arquitetos a inspirações.

O que não pode faltar em uma decoração de evento? Um fator que não pode ficar de fora da decoração de um evento, na opinião da empresária, é a sensibilidade quanto às expectativas do cliente.

“Não pode faltar o cuidado do profissional com a festa. Ele precisa saber que não é só mais um evento. Para o cliente, é o evento, o momento. É o sonho dele. Eu quero alcançar todas as expectativas. É uma responsabilidade muito grande mexer com os sonhos das pessoas. No quarto infantil, por exemplo, se for a primeira filha da pessoa, eu sei o que ela espera”, emenda.

A diferença está nos mínimos detalhes “Em festas, são os detalhes que fazem a diferença. A exemplo da personalização em estampas, embalagens, nas toalhas de mesa, nos balões… Já na decoração de casa, é, ao mesmo tempo trazer a minha identidade e fazer com que o cliente se senta acolhido. É fornecer calor ao lar dele”, completa.

Feedback O retorno que Maria Camilla tem recebido das pessoas é motivador. Ela conta que, depois de ter sido convocada por uma amiga para decorar a festa do filho dela, ela teve o “melhor feedback possível”. “Ela e o marido disseram que eu superei em 300% as expectativas deles. Fiquei muito feliz com isso”, celebra.

