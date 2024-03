Noiva de sertanejo não crê em pedido de casamento dentro de jogo Uno

A psicóloga Marcela Fortunato recebeu um pedido de casamento tão inusitado que não acreditou. O cantor Guilherme, dupla sertaneja de Hugo, pediu a namorada em casamento durante uma partida de Uno. Ele escreveu o pedido em uma carta do jogo: “Quer ser minha noiva?”.

Marcela, ao ler o conteúdo da carta, achou que fosse uma brincadeira.

“Ele me levou para uma partida de Uno com nossos amigos e todos já sabiam. Aí ele me vira com uma carta com o pedido e eu achei que ele estava zoando. Fiquei assim para ele: ‘Fala sério!’. Daí, ele: ‘É sério’ e foi isso”, disse ela.

Guilherme e Marcela

Guilherme e Marcela Fortunato Reprodução

Cantor Guilherme, da dupla Hugo e Guilherme

Sertanejo Guilherme, de dupla com Hugo Divulgação

hugo-e-guilherme

Hugo e Guilherme despontaram nacionalmente com o sucesso de Namorada Reserva na trilha sonora da novela A Dona do Pedaço Divulgação

Hugo & Guilherme

Hugo & Guilherme Instagram/Reprodução

A psicóloga, agora noiva, contou em um vídeo, divulgado nas redes sociais, que o jogo Uno está presente desde o início do romance do casal. “O uno é o nosso jogo, né? A gente joga desde o início do namoro. O Matheus – Guilherme – me enganou direitinho”, conta Marcela.