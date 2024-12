Mariana Barquinha: Arte, Design e Moda em Sintonia Criativa

Mariana Barquinha, artista plástica e designer, destaca-se no cenário criativo nacional por sua capacidade de transformar ideias em projetos artísticos inovadores. Fundadora do @azulejosacervo, Mariana resgata e reinventa a arte dos azulejos, uma tradição que combina história e contemporaneidade. Paralelamente, ela conduz os projetos @greenteaarte e @drawing_rio, que exploram técnicas visuais e quadros artísticos de alto impacto. Na moda, sua marca @teeshirts4_u propõe uma fusão de estilo e arte, criando blusas únicas que capturam sua visão criativa.



Uma Artista de Múltiplas Facetas

Mariana Barquinha navega com fluidez por diferentes expressões artísticas. No @azulejosacervo, seus trabalhos celebram a riqueza cultural dos azulejos, transformando-os em peças únicas. Já no @greenteaarte, suas produções contemporâneas têm conquistado um público que valoriza originalidade. Para Mariana, cada peça é uma extensão de sua identidade artística, mesclando influências clássicas e modernas.



Moda com Identidade e Propósito

Com o projeto @teeshirts4_u, Mariana conecta sua paixão pela arte com o mundo da moda. Suas blusas autorais, estampadas com criações exclusivas, oferecem aos consumidores mais do que roupas: são declarações visuais de estilo e autenticidade. A marca se tornou uma escolha popular entre aqueles que valorizam moda com propósito e personalidade.

Os empreendimentos de Mariana vão além da criação artística; eles também representam um modelo de empreendedorismo cultural. Com iniciativas como o @drawing_rio, que traduz sua visão artística em quadros impactantes, Mariana demonstra como arte e negócios podem coexistir, criando valor para a sociedade.



Criatividade que Inspira

Mariana Barquinha é um exemplo vibrante de como a arte pode se entrelaçar com design, moda e empreendedorismo, criando um impacto cultural significativo. Sua trajetória reflete o poder transformador da criatividade, inspirando artistas e consumidores a enxergarem o mundo sob novas perspectivas. Seja nos azulejos, nas blusas ou nos quadros, Mariana continua a redefinir os limites da arte brasileira.

