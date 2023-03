Marido de Ivete Sangalo revela se existe ciúme no casamento: ‘Acredito’

O marido da cantora Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, esteve conversando com os seguidores através do Instagram sobre a vida profissional e pessoal, principalmente da relação com a artista.

Em uma das perguntas, ele foi questionado sobre ter ciúmes da cantora, com quem é casado desde 2011. Para o nutricionista, o relacionamento quando chega ao ponto de ter ciúmes, é porque não está bom.

“Acredito que quando um dos lados tem ciúmes na relação é porque esse relacionamento está fadado ao fracasso. Vai terminar ou já terminou. Claro que não [tenho]! Tenho muito amor e confiança na minha parceira. Quando a gente tem certeza disso, a gente sabe que pode contar um com o outro”, disse.

Em outra pergunta, um fã quis saber quem prepara as refeições da família na mansão, já que ele é nutricionista. Daniel revelou que a família quase não come todo mundo junto devido ao tempo que é curto.

“A gente quase não cozinha! É muita correria! Depois de três filhos, então… Um leva, outro busca, trabalho, projetos… Eu acabo indo mais para a cozinha porque trabalho com isso. Mas vou quando sobra um tempinho! Quando recebo alguém em casa… No dia a dia, não dá!”, explicou.