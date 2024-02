Marta estreia na campanha de Boulos em reduto onde ajudou rival tucano

São Paulo – De volta ao PT, a ex-prefeita paulistana Marta Suplicy fará, nesta quinta-feira (22/2), sua estreia como vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (PSol) na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital paulista, um dos redutos eleitorais da petista.

O distrito, localizado no extremo sul da cidade (veja no mapa abaixo), foi o mesmo escolhido por Marta em 2020 para fazer sua primeira aparição ao lado do ex-prefeito tucano Bruno Covas (morto em 2021), a quem apoiou na ocasião contra o próprio Boulos.

Parelheiros, na zona sul de São Paulo Em 2016, quando fez sua primeira campanha longe do PT ao concorrer à Prefeitura pelo MDB, Marta foi a candidata mais votada em Parelheiros, com 52 mil votos (37% dos válidos), e no Grajaú, com 39 mil votos (31%). Ambos os distritos ficam na periferia da zona sul paulistana.

Já em 2020, a ex-prefeita participou da agenda em Parelheiros em um veículo apelidado de “Martamóvel”, adaptado para protegê-la da Covid-19. Covas havia terminado o primeiro turno como o mais votado na região, com 29% dos votos, à frente do petista Jilmar Tatto (21%) e de Boulos (17%).

Impulsionado pelo apoio de Tatto, que também possui bastante força na zona sul, Boulos terminou o segundo turno à frente de Covas em Parelheiros. A diferença para o tucano, no entanto, foi apertada, de apenas 978 votos em uma zona com cerca de 210 mil eleitores.

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy

Marta Suplicy

Marta Suplicy

Marta Suplicy

Marta Suplicy

Marta Suplicy

Marta Suplicy

A agenda de Marta e Boulos Nesta quinta-feira, Marta e Boulos visitarão quatro pontos distintos de Parelheiros. A primeira parada, pela manhã, será a aldeia Tenondé Porã, da etnia guarani mbiá.

Depois, eles farão uma caminhada pelo comércio na rua Gentil Schunck Roschel, plantarão mudas de árvores na praça Júlio César de Campos e finalizarão a agenda com uma plenária na rua José Roschel Rodrigues, no início da tarde.

Conforme publicado pelo Metrópoles, a zona sul de São Paulo deve concentrar a maior disputa por votos nas eleições municipais deste ano. Com quase um terço do eleitorado da cidade, a região é berço político dos três principais pré-candidatos à Prefeitura: o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Boulos e a deputada Tabata Amaral (PSB).

Além disso, alguns dos principais aliados políticos de Boulos e Nunes também têm ali seus redutos eleitorais. No caso de Boulos, há Marta e o clã Tatto. Já em relação a Nunes, o prefeito conta com o apoio do vereador e presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União).