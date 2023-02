Governo de Pernambuco não garante segurança para Sport x Bahia

Por falta de segurança, o jogo entre Sport e Bahia, pela Copa do Nordeste, marcado para a próxima quarta-feira (22/2), foi transferido da Ilha do Retiro, em Recife, para o Estádio Batistão, em Sergipe.

É um acontecimento inusitado, em se tratando do confronto dos dois clubes de maiores torcidas no Nordeste.

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco afirmou que não tem condições de realizar a segurança do jogo, em virtude das festividades do Carnaval. Diante disso, a CBF decidiu pela transferência da partida para outro estado, como forma evitar prejuízo para o calendário da competição.

Cartolas do Sport pretendem recorrer da decisão, mas será difícil enfrentar sozinho a responsabilidade de sediar um evento sem o devido aparelhamento de segurança.

A CBF se utilizou do artigo 14, §6o, do RGC 2023 para realizar a transferência para outro estado: “Caso o Estado de um clube esteja impossibilitado de receber partidas por conta de decisão governamental, o jogo com mando deste clube será remanejado para outro Estado, a critério da DCO. Se a decisão for de governo municipal, a partida será remanejada para outra cidade dentro do mesmo Estado do clube mandante, desde que o estádio possua as condições para a realização da partida.”

Autoridades do novo governo que assumiu o poder em Pernambuco tem enviado “reiterados ofícios” à CBF, alegando dificuldades em garantir a segurança nas partidas disputadas no Estado mesmo sem ser em época de carnaval ou outros eventos.

O clássico do Nordestão, desta forma, deve mesmo ser disputado em Sergipe.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!