Mauro Vieira e a conversa de Zelensky e Orbán na posse de Milei; vídeo

Material cedido à Coluna Igor Gadelha

1 de 1 Imagem colorida do ex-presidente Jair Bolsonaro na posse de Javier Milei, em Buenos Aires, na Argentina – Foto: Material cedido à Coluna Igor GadelhaChanceler do governo Lula, Mauro Vieira presenciou uma conversa entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro da Hungria, o ultraconservador Viktor Orbán, durante a posse do ultraliberal Javier Milei na Argentina, neste domingo (10/12).

Os três estão sentados próximos um ao outro na área reservada aos chefes de estado e de governo que prestigiam a cerimônia de posse de Milei, no plenário do Congresso argentino. Vieira, como antecipou a coluna, representa o presidente Lula, que decidiu não ir ao evento.

Orbán e Zelensky, cujo avião fez uma parada em Brasília no sábado (9/12) quando estava a caminho de Buenos Aires, conversaram de pé na primeira fileira. Mauro Vieira pode testemunhar o diálogo porque estava sentado na segunda fila, logo atrás do líder ucraniano.

Bolsonaro na 1ª fila O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, está numa área ao lado reservada a ex-chefes de Estado. Bolsonaro foi alocado na primeira fila, junto a ex-presidentes da Argentina. Os demais aliados de Bolsonaro estão sentados em outras áreas do plenário do Congresso argentino.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?