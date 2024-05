MC Binn fica surpreso com novo affair de Lucas Buda: “Minha prima?”

Parece que MC Binn foi pego de surpresa com o novo romance de Lucas Buda. Ao saber, da notícia, publicada com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, o funkeiro reagiu. A cantora Nina Capelly, que está se relacionando com o ex de Camila Moura, seria parente do ex-BBB. “Minha prima?”, questionou.

“Lucas, está pegando minha prima, ‘tiw’? Mano, e aí, Nina, que fita é essa aí? Oshi, entendi nada agora”, disse Binn.

Nina é de São Paulo e já estaria com o capoeirista há umas semanas. De acordo com fontes desta jornalista, a cada ida de Buda à São Paulo, os dois se encontram e têm vivido essa relação, que já não é mais tão sigiloso assim. Isso porque os pombinhos têm se beijado para quem quiser ver, sem mistério.

MC Bin Laden

Após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome Instagram/Reprodução

MC Bin Laden

Após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome Instagram/Reprodução

Lucas BUda (1)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Lucas BUda

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Nina – Lucas Buda

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Nina – Lucas Buda (1)

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, há alguns dias, esta colunista que vos escreve revelou que, para amigos próximos, Lucas já vinha dizendo que não queria mais reatar o casamento com Camila Moura. Ou seja, a fila andou pra valer!